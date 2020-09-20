“العربي” ينال جائزتي “أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية” لعملاء الأفراد والشركات

عمان- منحت مجلة غلوبال فاينانس العالمية (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخرا جائزتي “أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية” على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد وكذلك المقدمة للشركات في الأردن للعام 2020، وذلك عن تطبيق “عربي موبايل” لعملاء الأفراد وتطبيق “عربي كونكت – موبايل” لعملاء قطاع الشركات. وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالمية تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

ويجسد هذا التقدير قدرة البنك الريادية على تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لخدمة عملائه بكل كفاءة وفعالية عبر مختلف القطاعات، ويعكس حرص البنك المتواصل على تعزيز وتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجوائز بناء على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، وكذلك الخدمات المتنوعة التي يقدّمها كلّ من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والتي صممت خصيصا لذلك. ويعتبر تطبيق “عربي موبايل” إضافة نوعية إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خلال ما يقدمه من مزايا صممت خصيصا لتمنح العملاء الأفراد المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. وتشمل المزايا التي يقدمها التطبيق: الاشتراك الفوري بالخدمة، الدخول للتطبيق بكل سهولة وأمان عبر بصمة الوجه أو بصمة الأصبع، تصميم خاص حسب برنامج العميل، امكانية دفع الفواتير ومستحقات بطاقات الائتمان وتنفيذ الحوالات، تقديم المنتجات الرقمية كحسابات التوفير والودائع، شراء القسائم الإلكترونية من عدد كبير من المزودين، تقديم العديد من الخدمات الخاصة ببرنامج “عربي جونير” كخدمة التوفير الفوري وربط الحسابات وغيرها، امكانية السحب من الصراف الآلي دون الحاجة لادخال البطاقة، وتحديث البيانات KYC. إضافة إلى ذلك، يعمل التطبيق على اثراء تجربة العملاء وتوفير قيمة مضافة عبر الربط مع العديد من الجهات لتوفير افضل الخدمات والعروض. ويوفر تطبيق “عربي موبايل” خدمة فتح الحسابات لدى البنك إلكترونياً من خلال خطوات بسيطة، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

كما يتيح تطبيق “عربي كونكت – موبايل” لعملاء قطاع الشركات الإطلاع والرقابة المستمرة على حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم البنكية في أي وقت ومن أي مكان. ويندرج التطبيق ضمن منصة “عربي كونكت” والتي تعد واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك من مجلة غلوبال فاينانس العالمية (Global Finance) على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات في الأردن للعام 2020 قد تضمنت كذلك جائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة أفضل تصميم موقع إلكتروني وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل بنك تمويل تجاري عبر الإنترنت.