العربي ينتظر رفع حجز البنك

عمان – الغد – بات النادي العربي على بعد خطوة وأحد فقط، من إغلاق ملف البنك، وبالتالي رفع الحجز الكامل الذي فرضه البنك على جميع ممتلكات النادي.

وأشار الناطق الإعلامي للنادي العربي خالد أبو زيد في تصريح لـ”الغد” أمس الثلاثاء، أن النادي بات ينتظر فقط موعد التوقيع لإعلان رفع الحجز الذي أرهق النادي.

واضاف: البنك سبق وأن حجز على جميع ممتلكات النادي العربي، بسبب تراكم القروض التي وصلت إلى حوالي مليون ونصف المليون دينار، ما دفع الإدارة لبذل قصارى جهدها لتخليص النادي من هذه المشكلة، حيث نجحت الجهود التي وصلت إلى مرحلة شبه نهاية، وبقيت فقط خطوة واحدة تتمثل في توقيع معاملة رفع الحجر.

واعتبر أبو زيد أن أياما قليلة تفصل النادي العربي، عن استعادة حرية التصرف بممتلكاته، وهذا يعد إنجازا، ويؤشر نحو مستقبل أفضل لهذا النادي العريق والمتميز في جميع أنشطته. –(أخبار النجوم)

مقالات ذات صلة