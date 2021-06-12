“العربي” يوفر خدمة التقسيط الفوري بالتعاون مع “أمازون”



عمان- أعلن البنك العربي عن إتاحة خدمة التقسيط الفوري لعملائه في المملكة من خلال “أمازون” لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف إلى منح تجارب دفع عبر الإنترنت بطريقة بسيطة وموثوقة، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل لتقديم حلول وخدمات مصرفية رقمية متطورة لعملائه.

وسيكون بإمكان حاملي البطاقات الائتمانية من البنك العربي، من خلال هذه الخدمة، الاستفادة من ميزة التقسيط الفوري لتقسيط مشترياتهم عبر الإنترنت بمعدلات فائدة منافسة على فترة سداد تصل لغاية 12 شهرا عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية على أي من المواقع التي توظف خدمات الدفع من “أمازون”، ضمن أعلى مستويات السهولة والسرعة والأمان.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي- الأردن: “إننا في البنك العربي نحرص دائماً على تقديم أحدث الحلول والخدمات المصرفية التي تواكب تطلعات عملائنا الكرام وتلبي احتياجاتهم المتنوعة”. وأضاف: “في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على التسوق والشراء الإلكتروني محلياً وعالمياً، فإننا نتيح من خلال هذه الخدمة الجديدة لحملة بطاقات البنك العربي الائتمانية كافة في الأردن تجربة تسوق عبر الإنترنت آمنة وسلسة، إضافة إلى الاستفادة من التقسيط الفوري لمشترياتهم وبأسعار فائدة منافسة”.

ومن جانبه، قال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لـ”أمازون” لخدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: “نعتز بتعاوننا مع البنك العربي لتزويد حاملي البطاقات الائتمانية بخدمة التقسيط الفوري، الأمر الذي يمنحهم القدرة على إدارة مشترياتهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم”. وأضاف قائلا: “تأتي هذه الخطوة ضمن جهودنا المستمرة في تقديم تجربة دفع إلكترونية أكثر سلاسة تتمتع بأعلى مستويات المرونة والأمان، انطلاقاً من التزامنا بتطوير مستقبل المدفوعات الرقمية بالمنطقة”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق “عربي موبايل” والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربي أون لاين”، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك العربي استخدام تطبيق “عربي موبي كاش” للدفع من خلال هواتفهم الذكية.