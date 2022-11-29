العرجان يرفع العلم الاردني على قمة لاركا باس بالهيملايا

تمكن الرحّالة والفنان الفوتوغرافي عبد الرحيم العرجان من الوصول إلى قمة لاركا باس ضمن درب ماناسلو في جبال الهيملايا النيبالية.

ورفع العرجان العلم الاردني على ارتفاع 17200 قدم بمسار بلغ 173 كيلو متر سيراً على الأقدام، واستغرق 12 يوماً لإتمامه كَامِلاً، تحت شعار “من أرض التاريخ إلى أعلى جيولوجيا” كرمزٍ لحضارتنا الطاعنة بالقدم، ومن أخفض بقاع العالم البحر الميت للوصول للقمة.

واحتاجت الرحلة إلى تدريب خاص استمر عدة شهور حول التكيف مع ظروف مناخية وجيولوجية مغايرة عن الأردن، حيث بلغ إجمالي الصعود التراكمي بالمسار 9094مترا وذلك بهدف تكيف الجسم من خلال تحقيق توازن الأوكسجين المتغير مع الضغط في الجسم وهو التحدي الأكبر لهذه الرحلة، وقد بلغت درجة حرارة القمة 20 درجة مئوية تحت الصفر

ولأن الفن هو جزء أساسي في حياة الرحّال عرجان، فقد قام بطباعة تصاميم فنية مختلفة للترويج للمملكة، صُممت خصيصاً لطباعتها على ثيابه وحقيبته، بالإضافة إلى اهتمامه باستخدام أدوات احترافية متعددة الاستخدامات.

ورفع عرجان شعار درب الأردن وشعار هيئة تنشيط السياحة التي تهتم بالدعوة لزيارة مملكة الحضارة والتاريخ، بجانب رفع اسم عائلته، تقديرا لكل من دعمه.

يشار إلى أن العرجان أشهر كتابه “مسارات – المسير والترحال في الأردن” قبل شهر متضمنا توثيقا كاملا لمسافة 1163 كم لمسارات مطروقة ومستحدثة في مختلف مواقع المملكة وأشاد العديد من الجهات ذات العلاقة والمهتمين بأهمية هذا الكتاب في تاريخ وحضارة الأردن.