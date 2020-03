العرسان في تصويت “الآسيوي” لاختيار أفضل النجوم

كوالالمبور – خلال جولتين مليئتين بالإثارة في منطقتي آسيان وغرب آسيا ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020، لم يكن هناك نقص في المواهب التي يستمتع بها مشجعو كرة القدم الآسيوية.

قد تكون الأيام الأولى من المنافسات، لكن عدداً من اللاعبين برزوا في البطولة بالفعل، وفي هذا السياق يُسلط الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على خمسة من اللاعبين الذين تألقوا في أول جولتين من دور المجموعات.

ويمكن المشاركة في اختيار اللاعب الأبرز في أول جولتين من خلال الاقتراع أدناه، حيث يستمر التصويت حتى يوم الجمعة 6 آذار (مارس) عند الساعة 6:00 مساء بتوقيت كوالالمبور.

تران فاي سون (هوتشي منه)

🧙‍♂️ Tran Phi Son created all 3⃣ of Ho Chi Minh City FC's goals against Hougang United.

💪 He now has more assists than any other player in #AFCCup2020! pic.twitter.com/x16quDcKij

— #AFCCup2020 (@AFCCup) February 29, 2020