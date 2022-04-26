العرسان وصيصا والرياحي على مائدة الصيفي.. أبو زمع يؤكد أن الواقع يفرض نفسه والعزيمة لا تؤهل بأبطال آسيا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أبو زمع: الواقع يفرض نفسه والعزيمة وحدها لا تؤهل بأبطال آسيا

أكد المدير الفني السابق لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن الواقع يفرض نفسه على مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا، في ظل الظروف والعوائق التي تعتري ممثل الكرة الأردنية في مثل هذه البطولة التي تعد الأقوى آسيويا.

واعترف أبو زمع الذي يشرف حاليا على تدريب فريق الأنصار اللبناني، أن الوحدات شارك في دوري أبطال آسيا في الموسمين الماضي والحالي، دون الوصول إلى مرحلة الجاهزية التي تتطلبها مثل هذه البطولات، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها أجندة اتحاد الكرة التي لا تخدم الفريق المشارك بدوري أبطال آسيا، إلى جانب غياب المعسكرات التدريبية التي تليق بمثل هذه البطولات القوية.

وأضاف: “في مشاركتنا بدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، طلبنا معسكرا تدريبيا قبيل البطولة، ولكن لم نتمكن من الحصول عليه بسبب الصعوبات المالية، كما أن الوحدات في المشاركة الحالية، لم يتمكن من الحصول على معسكر في قطر أو دبي، وكان يفترض أن يذهب إلى معسكر خارجي، يتخلله أكثر من مباراة ودية قوية، حتى يكون جاهزا لمقارعة الفرق في دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “الواقع يفرض نفسه على مشاركة الوحدات، فالروح والعزيمة والإصرار، قد تقودك للفوز في مباراة أو مباراتين، ولكنها لا تقود إلى التأهل الذي يحتاج لإعداد ومتطلبات كثيرة”.

واختتم أبو زمع حديثه، بالتأكيد أن الوحدات قدم مباريات رائعة في البطولة، وكان بإمكانه التأهل لو قدر له التحضير بالشكل المناسب، مبديا تفاؤله بمشاركة أفضل في المواسم المقبلة، ومتمنيا للوحدات دوام التوفيق.

العرسان وصيصا والرياحي على مائدة الصيفي

وجه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عدي الصيفي، المحترف في فريق النصر الكويتي، الدعوة إلى المحترفين الأردنيين في الدوري الكويتي أحمد العرسان ويوسف أبو جلبوش “صيصا” وأحمد الرياحي، لتناول طعام الإفطار في منزله اليوم في العاصمة الكويت.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الحفاظ على التواصل بين اللاعبين الأردنيين في الكويت؛ حيث يحرص الصيفي المحترف في الدوري الكويتي، منذ أكثر من عشر سنوات، على إقامة مثل هذه التجمعات الرياضية الأردنية.

ماركوس يحترف في مغير السرحان

أعلن نادي مغير السرحان، تعاقده مع المحترف الليبيري ماركوس، للعب في صفوف فريق كرة القدم، خلال منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.

وكشف النادي، أول من أمس، عن التعاقد مع ماركوس، بانتظار التحاقه بالتدربات قريبا.

ويعد ماركوس من المحترفين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي؛ حيث سبق وأن احترف في فريقي الأهلي وشباب العقبة، وقدم مستويات جيدة.

يشار إلى أن فريق مغير السرحان يضم أيضا المحترف السوري سبيع الحموي.

شطب فيديو لمحترف أجنبي يدخن الأرجيلة

سارع محسوبون على أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بشطب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المحترف الأجنبي في الفريق وهو يدخن الأرجيلة في أحد المقاهي بعمان.

المحترف المغرم بالتقاط الصور في “الجيم” والملعب، ونشرها على صفحته الشخصية، قام بنشر مقطع له وهو يدخن “الشيشة”، ليتم تداول المقطع، قبل أن يقوم مجموعة من المحسوبين على النادي، بسحب الفيديو من صفحة المحترف، والعمل على إخفائه قدر الإمكان بالتنسيق مع المحترف الذي لم يدرك عاقبة فعلته.

الصريح يحتج على التحكيم

احتج نادي الصريح على أداء حكم مباراة فريقه أمام سحاب، التي جرت أول من أمس، على ستاد الحسن بإربد، في ختام المرحلة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكتب رئيس نادي الصريح عمر العجلوني منشورا، كشف فيه عن تقديم شكوى ضد التحكيم، مطالبا بإنصاف فريقه الذي خسر أمام سحاب بفعل الأخطاء التحكيمية، كما أشار.

واستعرض الصريح في الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة، العديد من الحالات التحكيمية التي يرى أن الحكم ارتكب فيها أخطاء ضد نادي الصريح، ما أثر على النتيجة.

جلسة تقييم حكام

ينتظر أن تكون دائرة الحكام، قد عقدت ليلة أمس في مقر اتحاد الكرة، جلسة لتقييم أداء الحكام خلال المرحلة الثالثة من دوري المحترفين.

وتأتي هذه الجلسة، في إطار سياسة دائرة الحكام لتقييم الأداء خلال المباريات، أملا في تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

وكانت دائرة الحكام، عقدت الأسبوع الماضي جلسة تقييم، كشفت عن عدد من الحالات التحكيمية.

لاعبون يتهمون مدربهم بالتأثر بمواقع التواصل

اتهم لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، مديرهم الفني بالتأثر كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي “السوشال ميديا”، الأمر الذي انعكس على قناعاته عند وضع التشكيلة في المباريات.

وبين لاعبون أن مدربهم متابع شرس لمواقع التواصل، ويتأثر بكل ما يكتب عن الفريق وعنه، وعادة ما يسير وراء الآراء التي تظهر في تعليقات الجماهير ، وهو أمر مؤسف.

شباب العقبة يرغب في اقتحام لعبة كرة السلة

كشف نادي شباب العقبة، عن رغبته في الانتساب لاتحاد كرة السلة، للمشاركة في دوري الدرجة الثانية.

وأشار النادي على موقعه الرسمي، إلى أنه يستعد لمخاطبة الاتحاد للانتساب، تمهيدا لتشكيل فريق مشارك في بطولات السلة.