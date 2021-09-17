العرسان يسجل الهدف الأسرع في دوري المحترفين بشباك الجزيرة

عمان-الغد- سجل مهاجم فريق الفيصلي أحمد العرسان أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي 2021، بعد مرور 46 ثانية على مباراة فريقه أمام الجزيرة المقامة حالياً على ستاد عمان الدولي.

وتسلم العرسان كرة داخل منطقة الجزاء برأسية من زميله يوسف الرواشدة، مسدداً الكرة على يسار الحارس الشاب قيس عباسي، ليصل العرسان إلى الهدف السابع له في بطولة الدوري للموسم الحالي.

وكسر العرسان رقم زميله السابق في الفريق عبد الله عوض، والذي سجل أسرع هدف في الدوري قبل هدف العرسان، والذي جاء في شباك الحسين في مرحلة الذهاب، ليحل مهاجم الجزيرة علي علوان في المركز الثالث بأسرع أهداف الدوري الحالي، بعد هدفه في مرمى السلط في الجولة الثانية من البطولة بعد 53 ثانية فقط.