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العرسان يغيب عن أول 4 مباريات للفيصلي بدوري المحترفين

منذ 10 دقائق

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عمان – الغد – قررت اللجنة التأديبية في الإتحاد الأردني لكرة القدم، إيقاف اللاعب أحمد العرسان لمدة 4 مباريات، وذلك بسبب ضربه اللاعب المنافس بدون الكرة في مباراة الفيصلي والجزيرة يوم 9 أيار (مايو) من العام 2019، في الجولة الاخيرة من دوري المحترفين، كما تم تغريمه مبلغ 2000 دينار.

وسيغيب العرسان عن أول 4 مواجهات لفريقه الفيصلي ببطولة دوري المحترفين – الذي ينطلق الخميس – أمام فرق، الرمثا وشباب الأردن والحسين اربد وسحاب، على أن يعود للمشاركة مع الفيصلي في مواجهة الجزيرة بالأسبوع الخامس من الدوري، يوم 9 أبريل (نيسان) المقبل.

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