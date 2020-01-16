العرموطي بطلة فئتها في “دولية” الشراع للفروسية

عمان – الغد – توجت الفارسة سارة العرموطي، بلقب فئة الشباب في انطلاقة فعاليات الأسبوع الثاني لبطولة الشراع الدولية لفروسية القفز عن الحواجز (فئة الثلاث نجوم)، التي تقام على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وشاركت العرموطي ضمن منافسات الفئة الدولية للشباب على حواجز بإرتفاع 135 سم (فئة النجمة الواحدة) لخيول القفز الصغيرة من عمر (6، 7 سنوات) وعلى حواجز بإرتفع (130-135 سم) للخيول من عمر 7 سنوات، ومجموع جوائزها (90) ألف درهم إماراتي.