العرموطي تتصدر فئتها في “دولية” الشراع للفروسية

عمان – الغد – توجت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفارسة الأولمبية سارة العرموطي، بلقب مسابقة فئة الشباب ضمن بطولة الشراع الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، التي تستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي في أبوظبي.

وجاء فوز الفارسة العرموطي باللقب على جوادها (جلاديتر)، بعد تصدرها المنافسة التي بلغ إرتفاع الحواجز فيها 135 سم، في البطولة التي تقام ضمن ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز تحمل تصنيف (2 و3 و4 نجوم) نجمتين والثلاث نجمات والأربع نجوم، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها أندية الفروسية في الإمارات، تنظيم ثلاث بطولات دولية لقفز الحواجز في نادٍ واحد.

وأنطلقت البطولة الأولى اليوم الخميس وتستمر 3 أيام، وخصصت لفئة النجمتين حواجز يبلغ إرتفاعها 145 سم، وتتزامن معها أشواط دولية لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة، من فئة الأشبال، وضمن فئة (الماتور كلاس).

وفي نتائج أخرى للفرسان الأردنيين، توج الفارس علي أبو حمور بالمركز الأول لفئة 110 سم، فيما حل الفارس محمد أبو حمور في المركز الخامس لذات الفئة.

وتشارك في البطولة نخبة من فرسان الأردن ضمن مختلف الفئات وهم الفرسان: إبراهيم بشارات (المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020)، نصوح كيالي، ميسم بشارات، أحمد منصور، حمزة الكسواني، سارة العرموطي، ستفين يعقوب، ليان المومني، محمد المومني، محمد الفار، رنيم الفار، علي أبو حمور، محمد أبو حمور، هيثم قصار ويوسف البكري.