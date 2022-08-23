العرموطي: ظهور قطاعات جديدة يرفع الشركات المسجلة 24 %

طارق الدعجة – سجلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة وصلت الى 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وفق مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي لـ”الغد”، أن أعداد الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نمت بمقدار 627 شركة لتصل الى 3211 شركة مقابل 2584 شركة مسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبرر العرموطي ارتفاع أعداد الشركات المسجلة الى ظهور فرص جديدة في قطاعات واسعة، خصوصا بعد عودة النشاط الاقتصادي وإلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة الى الإجراءات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة.

وأوضح العرموطي أن أتمتة خدمات الدائرة التي وصلت الى أكثر من 95 % أسهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة وانعكست إيجابا على زيادة أعداد الشركات المسجلة، مبينا أن أي شخص يستطيع إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.

وبين العرموطي أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة، مؤكدا أن الدائرة ماضية في تسهيل وتبسيط الإجراءات ومواكبة آخر التطورات العالمية بهذا الخصوص.

وحول طبيعة الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أوضح العرموطي أن الدائرة سجلت 2053 شركة ذات مسؤولية محدودة و608 شركات من نوع تضامن و320 شركة توصية بسيطة و71 شركة معفاة و55 شركة لا تهدف الى الربح.

كما تم تسجيل 43 شركة من نوع أجنبية فرع غير عامل و33 شركة مساهمة خاصة محدودة، إضافة الى 19 شركة مدنية و9 شركات أجنبية فرع عامل.

وأشار العرموطي الى انخفاض رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 113 % لتصل الى 164.1 مليون دينار مقابل 349.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن التراجع يعود إلى قيام الدائرة بتسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يعني أن هذه الفترة لا يمكن الاعتماد عليها بالقياس.

وأوضح العرموطي أن بيانات الدائرة تظهر ارتفاع قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام 2020 بنسبة 174 %؛ حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال في تلك الفترة 60 مليون دينار، فيما زادت أيضا على العام 2019 للفترة نفسها بنسبة 15 %.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات وفق قانون الموازنة للعام الحالي إلى تسجيل 4900 شركة جديدة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال 455 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.