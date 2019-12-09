عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تعيين وائل علي العرموطي مراقباً عاماً للشركات.

ويأتي تعيين العرموطي بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين للوظيفة الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.

واستند التعيين في هذه الوظيفة وفقا لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.-(بترا)