العرموطي: 12 بندا في اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجيز إلغائها دون كلف

عمان- قال النائب صالح العرموطي إن “هناك 12 بندا باتفاقية الغاز مع إسرائيل تجيز إلغائها دون أن تتحمل خزينة الدولة أي مبلغ من المبالغ”.

يأتي ذلك في وقت عادت فيه اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 2016، والمرفوضة شعبيا وبرلمانيا، إلى تصدر المشهد العام في المملكة، خاصة بعد دخول الضخ التجريبي حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.

ورغم مساعي مجلس النواب، لأن يكون له موقف إيجابي أمام قواعده الشعبية، من خلال رفضه للاتفاقية ومحاولته إلغائها، إلا أن مواقفه مازالت موضع شك شعبي خاصة وأنه دورته القانونية تنتهي في نيسان (ابريل) المقبل، ويقترب موعد إجراء انتخابات برلمانية ستحول دون اتخاذ قرار ملموس بشأن الاتفاقية.

وفي ذات الوقت، فإن مراقبين سياسيين يرون أن قرار إلغاء اتفاقية الغاز بحاجة لإرادة سياسية، وأن إلغاءها سيخضع في النهاية إلى مستوى العلاقات بين المملكة الأردنية وإسرائيل.

وبدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، الذي يستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني (يناير) 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

والأحد الماضي، صوّت مجلس النواب، بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، بناءً على مذكره وقعها 58 نائباً (من أصل 130) في كانون أول (ديسمبر) الماضي، لتقوم بدورها بعرضه على المجلس للتصويت عليه.

وانطلاقاً من ذلك، فقد اعتبر النائب العرموطي بأن ما قام به مجلس النواب أخيرا “خطوة تاريخية إيجابية”.

وتابع العرموطي، وهو خبير قانوني ونقيب المحامين الأردنيين الأسبق، أن “الأصل أن تحترم الحكومة الأردنية قرار المجلس وأن تقوم بعرض مشروع القانون عليه بصفة مستعجلة”.

وقال: “طلبت أن يعرض مشروع القانون على المجلس خلال 14 يوماً، وإرجائه يخرج عن رغبة المجلس”.

وعن إمكانية أن لا يشمل مشروع القانون المرتقب اتفاقية الغاز مع إسرائيل، أوضح العرموطي، بأنه “يجب أن يضاف الأثر الرجعي إلى القانون”.

واستدرك في ذات السياق: “القاعدة العامة تقول أنه لا يوجد أثر رجعي، ولكن هناك اسثناء لأن هناك ضرورة ومصلحة عامة”.

وتوقع العرموطي أن تنتهي دورة المجلس الحالية (نهاية نيسان (أبريل) المقبل) دون عرض مشروع القانون عليه.

وأضاف: “من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريبا، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب الإسرائيلي”.

ويرى المحلل السياسي أحمد سعيد نوفل، بأن “القرار الأردني تجاه اتفاقية الغاز يجب أن يكون سياسياً، دون تقديم أي تنازلات للعدو (إسرائيل)”.

ومضى نوفل، وهو أستاذ جامعي في العلوم السياسية، في حديثه للأناضول: “نحتاج إلى إرادة سياسية في إلغاء الاتفاقية، وإذا كان الهدف هو عدم المواجهة السياسية مع إسرائيل، مبعثه اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، فهي من خرقتها في كثير من المواقف”.

وقال، إن “مواقف النواب تجاه الاتفاقية تتماشى مع الموقف الشعبي كمبدأ وليس الهدف منها استمالة رأي الشارع الأردني مع قرب الانتخابات، كما أن الموقف الشعبي بشأن الاتفاقية متماسك بشكل غير مسبوق”.

وبعيداً عن الجوانب السياسية والقانونية للقضية، يبقى الحديث عن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل مجرد تحليلات عما ستؤول إليه الأمور، لكنها في النهاية ستخضع إلى مستوى العلاقات بين البلدين.

حمادة فراعنة، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، وصف العلاقات بين عمان وتل أبيب، بأنها “في قاع الانحدار السياسي، وهناك اشتباك سياسي حاد بين الطرفين”.

وأرجع فراعنة، في حديثه لمراسل الأناضول، سبب ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والاستطيان بالضفة والقدس وحالة العداء للدولة الأردنية والعائلة الهاشمية، التي ظهرت خلال تصريحات حزبيين وبرلمانيين إسرائيليين.

واعتبر أن اتفاقية الغاز هي ليست بين الأردن وإسرائيل، كي يطلب البرلمان من الحكومة إلغاءها، وإنما بين شركتين خاصتين إسرائيلية وأردنية، واصفا الإجراءات بشأن إلغائها بأنها “معقدة” قانونا.

ونوه فراعنة أن “مجلس النواب اتخذ قرارا إيجابيا وواضحا بشأن الاتفاقية”، إلا أنه استردك قائلا: “لا يجرؤ (المجلس) على اتخاذ قرار (الإلغاء) دون أن تتوفر الإرادة السياسية، وقراره الأخير بمثابة رسالة للعدو الإسرائيلي”.

وفي آذار (مارس) 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.- (الأناضول)