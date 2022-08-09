العزام لـ”الغد”: 300 مليون دينار مديونية البلديات

فرح عطيات



عمان- يعيد بنك تنمية المدن والقرى، إطلاق إستراتيجيته السنوية، بعد أن نقلت مهام صندوق تنمية المحافظات إليه، ما يتطلب معها إعداد أنظمة وتعليمات خاصة بالتعامل مع القروض الممنوحة لإنشاء المشاريع، والتي قد يبلغ إجماليها 40 مليون دينار.

مدير عام البنك المهندس أسامة العزام، أكد في مقابلة مع “الغد”، أن “هنالك 96 ملفا لمشروعات مختلفة في الصندوق، سيجري التدقيق عليها قبيل استلامها، بخاصة أن ثمة قروضاً منحت وبشكل كامل، والآن يجرى تحصيلها، أو إعادة جدولتها، بينما هنالك 7 مشاريع لم تُنه السحوبات المالية من المبلغ الإجمالي للقرض الممنوح لها”.

وبشأن الوضع المالي للبلديات، شدد العزام على أن “قيمة الحسابات المكشوفة لبلديات المملكة بلغت 141 مليون دينار العام الحالي، في حين وصلت المبالغ الإجمالية للقروض الممنوحة من البنك 80 مليون دينار”.

على أن مديونية والتزامات البلديات لجميع القطاعات، بما في ذلك لبنك تنمية المدن والقرى، بحسبه قدرت بـ”300 مليون دينار، فيما قاربت قيمة مستحقاتها على المواطنين والجهات الأخرى حوالي 330 مليون دينار، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع المالي للبلديات سيئ كما يتم تصويره حالياً”.

ولفت العزم إلى أنه “تمت معالجة أوضاع البلديات المالية من خلال مشروع المسرعات الحكومية، والذي أدى الى سداد كامل الالتزامات المترتبة على البلديات لصالح شركات الكهرباء، فيما ثمة ما يقارب الـ4 ملايين دينار مستحقة لصالح التأمين الصحي، ستجري مخاطبة وزارة المالية لسدادها من قيمة مخصصات العوائد الحكومية للبلديات”.

وتالياً نص الحوار:

ما هي أهم ملامح خطة التطوير الجديدة لبنك تنمية المدن والقرى بشأن البلديات؟

هنالك خريطة طريق يجري العمل عليها في الوقت الحالي، تتضمن عدة أهداف، بينها تقديم الدعم الفني للبلديات، مثل إطلاق مبادرة المحافظ الإلكترونية، فضلا عن السعي نحو رقمنة الخدمات البلدية، والعمليات الداخلية في البنك، والاستغناء بصورة تامة عن المعاملات الورقية.

وبناء على تلك الخطوة، خوطبت البلديات كافة، وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية للبدء باستخدام خدمة تراسل الرقمية للمعاملات والخدمات المختلفة، ما سمح للبنك بإيقاف أوامر الدفع الورقي، وتالياً توفير الكثير من النفقات المترتبة على كل بلدية.

وجرى تقديم تدريبات مكثفة للعاملين في البلديات على هذه الخدمة، وعلى تلك المتعلقة بمبادرة البنك الإلكتروني، للتأكد من أنهم سيمتلكون المهارات الكافية لاستخدامها.

ولدرء المخاطر المتعلقة بعمليات الصرف المالي في البلديات، استبدلت الآلية المعتمدة حاليا على الكوادر البشرية، الى أخرى الكترونية وعبر المحافظ، اذ وبعد تعميم هذا القرار على كل بلدية، بدأت عمليات التدريب للعاملين في البلديات باستخدام هذه الخدمة.

وهنالك توجه حالياً في البنك، لإعادة إطلاق الخطة الاستراتيجية، بعد نقل مهام جديدة إليه، بينها كل ما يتعلق بحقوق والتزامات صندوق تنمية المحافظات، والتي سيتبعها إعداد لمخطط تشغيلي وتنفيذي، مع اتخاذ العديد من القرارات لضمان تنفيذها.

ونحن كذلك بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد الرقمي للسماح للبنك بأتمتة كل ما يتعلق بعمل لجانه.

وبناء على تلك الخطوة، خوطبت البلديات كافة، وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية للبدء باستخدام خدمة تراسل الرقمية للمعاملات والخدمات المختلفة، ما سمح للبنك بإيقاف أوامر الدفع الورقي، وتالياً توفير الكثير من النفقات المترتبة على كل بلدية. وجرى تقديم تدريبات مكثفة للعاملين في البلديات على هذه الخدمة، وعلى تلك المتعلقة بمبادرة البنك الإلكتروني، للتأكد من أنهم سيمتلكون المهارات الكافية لاستخدامها. ولدرء المخاطر المتعلقة بعمليات الصرف المالي في البلديات، استبدلت الآلية المعتمدة حاليا على الكوادر البشرية، الى أخرى الكترونية وعبر المحافظ، اذ وبعد تعميم هذا القرار على كل بلدية، بدأت عمليات التدريب للعاملين في البلديات باستخدام هذه الخدمة. وهنالك توجه حالياً في البنك، لإعادة إطلاق الخطة الاستراتيجية، بعد نقل مهام جديدة إليه، بينها كل ما يتعلق بحقوق والتزامات صندوق تنمية المحافظات، والتي سيتبعها إعداد لمخطط تشغيلي وتنفيذي، مع اتخاذ العديد من القرارات لضمان تنفيذها. ونحن كذلك بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد الرقمي للسماح للبنك بأتمتة كل ما يتعلق بعمل لجانه. الاستراتيجية الحالية للبنك، طرأ عليها عدة تغيرات جوهرية، فما هي أبرزها؟

عدلت مهام منوطة بالبنك، وعلى رأسها نقل القروض التي منحها صندوق تنمية المحافظات قديماً لتصبح تحت مظلة البنك، فضلاً عن منحه صلاحيات إعطاء قروض أخرى جديدة، وبناء على أسس محددة، وأنظمة وتعليمات وإجراءات ستُعد لتلك الغاية.

ويرفد الصندوق بالموارد المالية المخصصة له في الموازنة العامة للدولة، الى جانب المستحقات والقروض الممنوحة لإنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة، والتي تشير المؤشرات الأولية الى أنها تبلغ نحو 40 مليون دينار، اذ ستودع جميعها في حساب خاص، سينشأ لتلك الغاية في البنك. وهنالك 96 ملفا لمشروعات مختلفة في الصندوق، سيجري التدقيق عليها قبيل استلامها، بخاصة أن ثمة قروضاً منحت وبشكل كامل، والآن يجرى العمل على تحصيلها أو إعادة جدولتها، بينما هنالك 7 مشروعات لم تُنه السحوبات المالية من المبلغ الإجمالي للقرض الممنوح لها، وثمة توجه يدرس حالياً لمنح القروض، وبناء على النظام الإسلامي.

وأنشأ البنك ما يسمى بالمرصد البلدي، لجمع البيانات المتعلقة بالبلديات، وفي ضوئه، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لدمجه ضمن النظام المتوافر لديهم حالياً.

كما انتهى العمل بمشروع أتمتة الموجودات الثابتة للبلديات، لكن يتبقى فقط مسألة إداراتها، والتي أظهرت عدد الأراضي، والمنشآت غير المستغلة من كل بلدية، ليصار الى طرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وضمن ميزة تنافسية.

وبشأن مراقبة مدى نجاعة المشروعات ونجاحها، فإن ضمان تلك الخطوة سيجري عبر مشاركة القطاع الخاص، وتقليل نسبة مشاركة البلديات فيها لما دون الـ 50 %، لضمان عدم فرض سيطرتها على أي منها.



مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام يتحدث للزميلة فرح عطيات-(تصوير: أمجد الطويل)