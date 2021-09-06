العزام: مشاريع النحاس في ضانا توفر 1500 فرصة عمل

رهام زيدان

عمان- قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، إن مشاريع النحاس المنوى إقامتها في ضانا توفر 1000 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة.

جاء ذلك خلال إيجاز قدمته في الوزارة حول مشروع تعدين النحاس في ضانا يسبق جولة في المنطقة، قالت فيه:”حرصنا أن تكون منطقة التعدين بعيدا عن مناطق التنوع الحيوي، مؤكدة حرص الوزارة على البيئة والموازنة بين البيئة والحاجة للاستثمار”.

وبينت أنه تم التشاور مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتحديد منطقة تراعي البعد عن التنوع الحيوي والمناطق الرئيسية للمحمية وبناء عليه تم التوجه لمجلس الوزراء للموافقة على تخصيص هذه المنطقة.