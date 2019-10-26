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العزام يسعى لتجسيد التشاركية بين مدينة الامير محمد ومؤسسات المجتمع المحلي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – استقبل مدير مدينة الأمير محمد للشباب عمر العزام صباح اليوم السبت، عدداً من رؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء، وبتنسيق كامل مع جمعية صناع السعادة، وذلك لبحث ورسم خطة عمل تعاون مشترك مع الجمعيات، تجسيدا للتشاركية بين مدينة الأمير محمد للشباب مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد العزام انه وبالتزامن مع اقتراب موعد يوم التطوع العالمي، سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالعمل الخيري والتطوعي وتقديم الدعم اللوجستي للجمعيات الخيرية كافة دون استثناء.

وطرح رؤساء الجمعيات الحاضرة عددا من الفعاليات وتم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون والتشاركية بين الجمعيات السِت، تحت مظلة مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء.

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