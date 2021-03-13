العزايزة يتفقد نقل الفوسفات من مناجمها إلى الميناء في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – تابع وزير النقل وجيه عزايزة الية نقل الفوسفات من مناجم الفوسفات الثلاث الحسا، الشيدية، الأبيض الى ميناء ميناء الفوسفات حيث التفريغ ومن ثم التصدير بحراً .

وقال عزايزة في حديث صحفي اليوم في ميناء الفوسفات في العقبة ان الهدف من الزيارة الوقوف عن كثب على مسارات نقل الفوسفات لتحديد نقاط الضعف والقوة لهذه المادة الاستراتيجية الوطنية المهمة والعمل على إصلاحها بما يضمن تحقيق مصلحة الفوسفات باعتبارها شركة وطنية وضمان مصلحة الناقل لمادة الفوسفات.

ووعد عزايزة بدراسة كافة تفاصيل نقل الفوسفات مع الأطراف المعنية والاعلان عن الحلول ووجهات النظر المتطابقة لضمان استمرارية تعدين وإنتاج ونقل وتصدير الفوسفات بعيداً عن أي بيروقراطية قد تنعكس سلبا على أطراف المعادلة في هذه المنتج الاستراتيجي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد ان زيارة وزير النقل جاءت بهدف اطلاعه على الاليات النقل من المناجم الثلاثة وطبيعة طرح عطاءات التعدين لهذه المناجم مع التركيز على نقل الفوسفات من خام 43 من الأبيض الى ميناء الفوسفات وتصديره بحراً.

وأضاف الرواد انه لدينا بعض الصعوبات في نقل الفوسفات تتمثل بعدم التزام الشاحنات بالتوقيت وهذا ينعكس على توقيتات البواخر التي تقوم بعمليات تحميل الفوسفات الى خارج الأردن، كما يعمل بعض سائقي الشاحنات الى ترطيب الفوسفات بالماء على متن الشاحنة كبديل عن الشادر لمنع تطاير مادة الفوسفات وهذه مخالفة قانونية وفنية ترفع نسبة الرطوبة المسموح بها من 3 الى 6% مما يسئ الى جودة المنتج عالمياً ويحمل شركة الفوسفات غرامات مالية هي في غنى عنها، إضافة الى حمولات الشاحنات الزائدة عن الحد المقرر مما يؤدي الى اضعاف جدارة ” الروافع” (الجكات) في اماكن التفريغ ، ونستعيض اليوم عن هذه بسيارات شحن تملك روافع ذاتية اختصارا للوقت والجهد.

من جهته، حذر النائب عبيد ياسين من اعتماد سياسة المحاصصة في آلية نقل الفوسفات داعيا إلى تحرير هذا القطاع من أي معيقات تعترض طريقه نظرا لأهمية هذا المنتج الوطني وتحقيقا للعدالة لاتاحة المجال أمام الجميع للاستفادة من عمليات النقل ضمن أسس واضحة وشفافة.

وكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات قد رافق وزير النقل في الزيارة مع عدد من مدراء الدوائر في الفوسفات.