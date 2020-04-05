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العزب: نتائج فحص المخالطين لمصاب العارضة المركزي سلبية

منذ 55 دقيقة
إحدى كوادر قسم عزل كورونا في مستشفى الملك المؤسس (تصوير محمد مغايضة)

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البلقاء – أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، عضو لجنة الأوبئة ومسؤول ملف كورونا في المحافظة الدكتور وائل العزب، أن نتائج فحص 29 شخصا تعاملوا مع أحد المخالطين لمصاب بفيروس كورونا بسوق العارضة المركزي جاءت سلبية.
وأوضح العزب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأحد، أن الشخص الذي ثبتت إصابته نتيجة مخالطته لشقيق له عائد من بريطانيا مصاب بالفيروس، طلب منه في وقت سابق حجر نفسه بمنزله لغايات التأكد من عدم إصابته، مشيرا إلى أن الشخص المعني لم يلتزم بالتعليمات ومضى في عمله بسوق العارضة كبائع للخضار.

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