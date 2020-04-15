العزب: نتائج فحوصات 24 مخالطا لمتوفى كورونا في السلط سلبية

السلط – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب: إن نتائج الفحوصات لـــ 24 مخالطا لمتوفى بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وبين العزب ان فرق الاستقصاء الوبائي أخذت عينات للمرة الثانية من جميع المخالطين للمتوفى بعد مرور اسبوع من أخذ عينات منهم في المرة الأولى للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج سلبية.

يذكر ان الاشخاص المخالطين للمتوفى حجر عليهم في منازلهم لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم.

وكانت خمسة فرق للاستقصاء الوبائي تتبعت مخالطي المتوفى الذي كان يعمل في فندق بعمّان ومسح المناطق التي تواجد فيها، والأشخاص الذين تعاملوا معه.(بترا)