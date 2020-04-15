البلقاءمحافظات

العزب: نتائج فحوصات 24 مخالطا لمتوفى كورونا في السلط سلبية

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

السلط – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب: إن نتائج الفحوصات لـــ 24 مخالطا لمتوفى بفيروس كورونا جاءت سلبية.
وبين العزب ان فرق الاستقصاء الوبائي أخذت عينات للمرة الثانية من جميع المخالطين للمتوفى بعد مرور اسبوع من أخذ عينات منهم في المرة الأولى للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج سلبية.
يذكر ان الاشخاص المخالطين للمتوفى حجر عليهم في منازلهم لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم.
وكانت خمسة فرق للاستقصاء الوبائي تتبعت مخالطي المتوفى الذي كان يعمل في فندق بعمّان ومسح المناطق التي تواجد فيها، والأشخاص الذين تعاملوا معه.(بترا)

مقالات ذات صلة

الغزو: شفاء 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في إربد

منذ ساعتين

نتائج سلبية لـ 166 عينة عشوائية في لواء البادية الشمالية الغربية

منذ 3 ساعات

مادبا: نتائج 200 عينة عشوائية للكشف عن كورونا سلبية

منذ 4 ساعات

“كهرباء إربد” تتبرع بربع مليون دينار لصندوق “همة وطن”

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock