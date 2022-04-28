العساف: أجواء الأردن الرمضانية مختلفة.. وأتوقع تأهل 4 لاعبي “تايكواندو” للأولمبياد

مهند جويلس

عمان- يعتبر مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، أن الأجواء الرمضانية في الأردن مختلفة ومميزة عن بقية الدول، بعد أن قضى أجواء الشهر الفضيل في السنوات التسع الماضية بعيدا عن أرض الوطن، لتواجده مع المنتخب الوطني في الخارج ببطولات أو معسكرات تدريبية، وآخرها العام الماضي في تركيا بمعسكر تدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ويقضي العساف وقته خلال نهار رمضان مع لاعبي المنتخب الوطني، من خلال تدربيات لياقة بدنية، على أن يواصل التدريبات في المساء بعد أداء صلاة التراويح، إضافة إلى تفضيله الجلوس مع الأصدقاء في سهرات رمضانية مميزة.

ويوضح العساف، في حديثه لـ”الغد” في زاوية “نجم في رمضان”، أن رمضان يجمع أفراد العائلة يوميا ويقربهم من بعضهم بعضا أكثر من أي وقت خلال العام، مشيرا إلى أنه لا يفضل المشاركة في عملية إعداد الطعام، مع عشقه لـ”المنسف” الأردني وتفضيله عن بقية الأطباق.

وأضاف: “من أبرز الإنجازات التي حققتها في الشهر الفضيل بالنسبة لي وأنا مدرب، وتحديدا في العام 2013، الحصول على الميدالية الفضية في بطولة العالم وكانت للاعبة دانا حيدر، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة آسيا في العام 2018 لصالح الشرباتي وجوليانا الصادق”.

ويعد العساف البالغ من العمر من أبرز المدربين المحليين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك بعد تحقيقه ميداليتين أولمبيتين للأردن، وذلك عبر اللاعب السابق أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيريو في العام 2016 والفوز بالميدالية الذهبية، والفضية في العام الماضي مع اللاعب صالح الشرباتي، إضافة إلى نيله جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” كأفضل مدرب عربي في العام 2018.

ويشدد العساف على تطور التايكواندو خلال السنوات الماضية محليا وعالميا، بعد تحقيق الميداليتين الأولمبيتين، اللتين عززتا من قوة وحضور الأردن في هذه الرياضة، مشيرا إلى أن اهتمام القائمين عليها منذ سنوات طويلة، عزز من حظوظ اللاعبين واللاعبات في حصد أكبر عدد من الميداليات بالبطولات الخارجية.

وتابع: “ما لم أحققه كلاعب من إنجازات حققته كمدرب رغم تمثيلي لمنتخبات الأشبال والناشئين والرجال، ولله الحمد حصلت مع اللاعبين على ميدالية واحدة ذهبية على الأقل في البطولات كافة التي ينظمها الاتحاد الدولي للتايكواندو، من بطولات عالم وآسيا وأولمبياد وأسياد وعربية وغرب آسيا، وجميعهم تحققوا بفعل لاعبين لديهم الموهبة، وعمل جبار من قبل الاتحاد والمدربين وغيرهم ممن أسهموا بهذه الإنجازات”.

ويبين العساف تطور رياضة التايكوندوا مؤخرا بعد تحقيق الإنجازات في الأولمبياد، وهو ما زاد من حرص الأهالي على ممارسة أبنائهم لهذه الرياضة عن بقية الرياضات الفردية أو الجماعية، التي تحقق نتائج لافتة.

ويتوقع مدرب المنتخب الوطني أن يتأهل 4 لاعبين على الأقل من المنتخب الوطني لأولمبياد باريس المقبلة في العام 2024، وذلك لرغبة اللاعبين واللاعبات باستمرار إنجازات التايكواندو الأردنية في الأولمبياد.

وقال العساف: “المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في روما خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وتم توجيه الدعوة أول من أمس لسبعة لاعبين من المنتخب الوطني لهذه البطولة للمرة الأولى في التاريخ، كأكبر بعثة أردنية تشارك في البطولة التي تضم أفضل 32 لاعبا من كل وزن في العالم، مع ثقتنا باللاعبين بالفوز بأكبر عدد من الميداليات الملونة بالبطولة”.

ويشارك في البطولة كل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، إلى جانب 5 لاعبين سيتواجدون للمرة الأولى في هذه البطولة، وهم: زيد الحلواني، زيد مصطفى، فهد عمار، محمود الطرايرة وراما أبو الرب، علما أن البطولة تقام 4 مرات سنويا وتساعد على زيادة الخبرة للاعبين، إضافة إلى الحصول على 60 نقطة في المباريات، مع إشارته إلى أن التقدم في البطولة يسهم في وضع اللاعبين على رأس المجموعات في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، بحسب ما أكده مدرب المنتخب الوطني.

ويؤكد العساف أن الأردن أصبح محطة مهمة للعديد من الدول المتطورة في التايكواندو لإقامة المعسكرات التدريبية بها، والتي تسهم باحتكاك اللاعبين القادمين للأردن مع أفضل اللاعبين محليا، وهو ما يساعدهم على تطور مستواهم قبل أي استحقاق رسمي، وهو ما يفضله المنتخب الوطني أيضا عندما يقيم معسكرا تدريبيا خارجيا.

وبعيدا عن التدريب، يفضل العساف متابعة كرة القدم، وتحديدا مباريات فريقه المفضل ريال مدريد الإسباني، متمنيا العودة لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي البطولة بعد الخسارة 4-3 في مباراة الذهاب، مع تمنياته بأن يحقق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية العام الحالي، بعد المستويات المميزة التي قدمتها “الحكومة”، حسب وصفه، مع الفريق في الموسم الحالي، وحسم لقب الدوري الإسباني قبل نهايته بعد جولات.