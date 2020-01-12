العساف وهليل والدرابسة يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة

محمود الطراونة

عمان – انتقد النائب مصطفى العساف الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي.

وقال في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مساء الأحد تحت قبة البرلمان “كل موازنة تأتي بعجز ومديونية أكبر من التي سبقتها، وعليه فإن خيط الثقة بين الشعب والحكومات يزداد ضعفاً وهو أمر ينذر بالخطر حينما تصل الثقة إلى أدنى درجاتها.

وبين العساف أن المواطن غير معني بالأرقام ودقائقها بقدر ما هو معني بالنتائج والآثار التي تترتب عليها حياته، فالمواطن معني بأن يعيش بكرامة وطمأنينة.

وعاب النائب على الحكومة ما اعتبره تردي أوضاع المستشفيات الحكومية، وطالب بأن تستملك الأراضي اللازمة لإقامة الأبنية قبل أن تتوسع رقعة السكان.

وطالب بمحاسبة من نفذ سياسة الخصخصة، وقال “هم من جعلوا وجوهنا ترتطم بالحائط، الذين قالوا لنا إن الدنيا ستصبح قمرة وربيع، ولكننا نقطف الثمار المرة من بطالة ومتعثرين بسبب الديون”.

من جانبه ، انتقد النائب جودت الدرابسة تواضع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وارتفاع البطالة وسوء إدارة الموارد الطبية.

وقال في نقاشات الموازنة العامة مساء الأحد إن الاقتصاد الأردني منكشف للضربات العالمية نظراً لاعتمادنا على الخارج.

وبين أن مشكلة الفقر والبطالة في حالة تنامي وسط تخرج نحو 100 ألف طالب جامعي سنوياً، وقال إن هنالك تضارب في التخصصات بالجامعات.

من جهتها ، دعت النائب عليا أبو هليل إلى أخذ الدروس والعبر من موازنة عام 2019 وعكسها على موازنة عام 2020.

واستفسرت أبو هليل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق الايرادات المحلية لعام 2019

وتساءلت أبو هليل حول ما إذا كان لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإدارة الدين العام في ظل الارتفاع “الكارثي” لحجم المديونية وفاتورة الفوائد

وأشار الدرابسة إلى أن الحكومة تراجعت عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة أكبر من العام الماضي، برغم إعلان الحكومة ضبط وترشيد النفقات التشغيلية.

وتحدى الحكومة أن تحاسب من تسبب بالأضرار للتجار في وسط البلد نتيجة الظروف الجوية، وتساءل عن قوة البنية التحتية في العاصمة عمان.