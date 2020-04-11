العساف يؤكد جاهزية منتخب التايكواندو وتعديل خطة التدريب

خالد المنيزل

عمان – أعرب لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، أحمد أبو غوش عن سعادته ، بالشفاء التام من إصابة الغضروف التي لحقت به خلال العام الماضي، وأنه يمارس تدريباته بشكل اعتيادي وبسهولة تامة، إلى جانب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو، المتواجد حاليا في مدينة سامارا الروسية.

وبين أبو غوش انه وبعد مضي أكثر من شهر من التدريب التدريجي، أصبح جاهزا من الناحيتين البدنية والصحية لتلقي التدريبات القتالية، بقيادة الجهاز الفني والتدريبي المكون من المدير الفني فارس العساف والمدرب نبيل طلال، وبإشراف المعالجة سجى بايزيد.

وأضاف أبو غوش انه يتطور بسرعة، وقادر على العودة للحلبة قبل موعد التصفيات المقبلة بشهرين، وأضاف أن تأجيل التصفيات حتى نهاية العام الحالي، منحه مزيدا من الوقت للوصول إلى الجاهزية الكاملة والتركيز، وأشاد بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز التدريبي بالوقوف إلى جانبه خلال الفترة الماضية.

وحول التدريب في معسكر موسكو أكد إن التدريبات هناك منحته الثقة بالنفس، والتركيز العالي بعيدا عن كافة المؤثرات الخارجية، خاصة بوجود أجهزة تدريب متطورة يمكن التحكم بها حسب درجة القوة خلال التدريبات، وهو يركز الآن على المهارات الدفاعية والهجومية، التي ستمكنه من المنافسة بقوة، على إحدى البطاقات الآسيوية وتكرار إنجازه الذي حققه خلال العام 2016.

يذكر ان اللاعب أحمد أبو غوش كان يعاني من إصابة بالرباط الصليبي بالقدم اليمنى، وتم ارساله إلى مركز العلاج الطبيعي الدولي “اسبيتار” في قطر وأجرى عملية تكللت بالنجاح، وها هو يعود لوضعه الطبيعي.

المنتخب بحالة ممتازة

من جانبه بين المدير الفني للمنتخب الوطني، ان اللاعب أبو غوش في حالة بدنية ممتازة، ووصل تقريبا للشفاء التام من الإصابة، وهو يمارس التدريبات إلى جانب بقية اللاعبين، بعد ان تغلب على مشكلة زيادة الوزن بعد إجراء العملية، ويتمتع اللاعب بروح معنوية عالية وراحة نفسية كبيرة، ويسير برنامجه التدريبي وفق ماهو مخطط له، وهو قادر على العودة إلى مستواه في فترة قصيرة جدا، وهذا الأمر يعطي اللاعب وبقية اللاعبين فرصا متساوية بتمثيل الأردن في التصفيات المقبلة.

وأضاف أن كافة نجوم المنتخب الوطني بخير، ويقبلون على التدريبات بروح معنوية عالية، وهم في جاهزية تامة للتصفيات.

وأوضح أن هناك تعديلا في الخطة الاستعدادية، سيتم إقراره بعد العودة إلى عمان، ويتضمن مواصلة المعسكر داخل مركز الإعداد الأولمبي، إلى جانب إقامة أكثر من لقاء مع لاعبين وفرق خارجية.

دعم وتركيز

من جانبهم أعرب نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، المتواجدين في معسكر مدينة سامارا الروسية، انهم يواصلون التدريب بروح معنوية عالية وبتركيز كبير، وسعداء جدا بشفاء أبو غوش، ما يمنحهم مزيدا من الثقة للمنافسة بقوة على نيل البطاقات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

ويشارك في معسكر روسيا اللاعبون واللاعبات: أحمد أبو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، حمزه قطان، أنس الصادق، جوليانا الصادق، نتالي الحميدي.

وينتظر ان يشارك في التصفيات المؤهلة 120 لاعبا ولاعبة، بمعدل 16 لاعبا ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا 16 لاعبا ولاعبة في ثماني أوزان مناصفة بين الجنسين، حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة.

وسيمثل الأردن في التصفيات لاعبان ولاعبتان، سيتم اختيارهم بعناية من قبل اتحاد اللعبة، بالتشاور مع الجهاز الفني والتدريبي المكون من المستشار الفني لاتحاد اللعبة علي الأسمر والمدربين فارس العساف ونبيل طلال.