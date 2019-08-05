العسعس: الأردن مر بأزمة مالية حجمها 17.5 مليار دولار

محمود الطروانة

عمان – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسس إن “الأردن مر بأزمة حجمها 17.44 مليار دولار خلال 10 سنوات بنسبة 44 بالمائة من حجم الدين”.

إلى ذلك، أكد الوزير في اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، المنعقد حاليا، أن الأردن التزام ساسية اقتصادية تقوم على زيادة الاستثمارات، لرفع نسب النمو، مؤكدا أن ” الاقتصاد نما وعلينا أن تكون لنا ثقة باقتصادنا”.

وشدد العسس على أن “النمو الاقتصادي لا يأتي برفع النسب الضريبية” بل بزيادة الاستثمار.

إلى ذلك، أعلن الوزير أن المساعدات الخارجية للأردن نمت بنسبة 127%، لتلبغ مع نهاية شهر تموز الماضي، ما مجموعه 2 مليار دولار، قائلا إن ذلك كان “بفضل جهود جلالة الملك”.