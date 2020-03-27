العسعس: الأولوية اليوم لصحة وسلامة المواطن

عمان – الغد- عبر وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن واعتزازه بالاجراءات التي يتم اتخاذها في محافظة البلقاء وبتعاون المواطنين في المحافظة.

وأكد على ضرورة اتباع القرارات الصادرة من الجهات المختصة والاجراءات الصحية واتخاذ احتياطات السلامة اثناء تزود المواطنين باحتياجاتهم الاساسية، خلال جولة تفقدية قام بها وزير المالية الى المحافظة ظهر الخميس، حيث تأتي هذه الجولة كجزء من الجولات التي بقوم بها الفريق الحكومي .

وشدد وزير المالية على ان الاولوية اليوم هي صحة وسلامة المواطن الاردني وهي فوق كل اعتبار، وبالمقابل ضرورة توفير المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه والاحتياجات الاساسية في الأسواق للمواطنين والاستجابة وتنفيذ القرارات الحكومية والتي تهدف الى مجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفرق الوزارية والتي تم تشكيلها لمواجهة هذه المرحلة، ومنها فريق حماية الاقتصاد الوطني يعمل على متابعة ومراجعة كافة القرارات والاجراءات التي يتم اتخاذها ، بهدف ضمان استمرار عملية الدورة الاقتصادية وعدم تعطل القطاعات خاصة تلك التي تقدم الخدمات للمواطنين .

وجال الوزير العسعس في اسواق السلط والفحيص بالاضافة الى ماحص رافقه فيها محافظ البلقاء ومدير الشرطة ورئيس بلدية السلط الكبرى، بالاضافة الى رئيس مجلس محافظة البلقاء، وتفقد عدد من المخابز ومحال بيع الخضار والفواكه وبقالات، حيث اطلع على مدى توفر المواد التموينية والغذائية في الأسواق ، كما استمع لملاحظات ومطالب المواطنين في المحافظة ومناطقها.

وخلال الزيارة استعرض محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط ورئيس مجلس المحافظة ومدير الشرطة ، الاجراءات التي يتم العمل عليها لتسهيل عملية تزوَد المواطنين بالاحتياجات اللازمة ، مع التأكيد على تعاون المواطنين مع القرارات الحكومية .