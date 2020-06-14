العسعس: التزمنا بعدم رفع الضريبة على المواطنين وبمكافحة التهرّب الضريبي

عمان-الغد- قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ان جلالة الملك وجهنا بكتاب التكليف السامي بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي، وإعادة النظر بالضرائب التي لا تحقق العدالة بين الفقير والغني ، والتوجيه الملكي يحقق المطامح بإعادة توزيع العبء الضريبي وضرائب المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير، وضريبة الدخل تحقق العدالة.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان التزمنا بعدم رفع الضريبة على المواطنين وبمكافحة التهرّب الضريبي.

واضاف العسعس، ان الحكومة ركزت على رفع قدرة الجهاز الضريبي، وهذا ما عملنا عليه، والحكومة حرصت على إتباع نهج جديد يتمثل بعدم فرض ضرائب جديدة أو رفعها، مقابل مكافحة التهرب الضريبي، “سبيل الأردن عبر معالجة التهرب الضريبي، لا رفعها على المواطن متوسط الدخل”.

وبين ان الحكومة اتخذت اجراءات منها تطوير إمكانيات دائرة الضريبة، اعتماداً على الخبرة والقدرات.

وأكد وزير المالية اننا نحرص على القطاع الخاص وحفظ حقوقه ونعتمد على أسس واضحة تستند للبيئة الضريبية الصحيحة، ومتابعة المعلومات الموثقة.

وشدد ان مداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي الخيار الأخير الذي نقوم به، وبعد عمليّات تقصٍّ واسعةو القضاء هو الفيصل في التعامل مع أيّ قضيّة تهرّب ضريبي.

واضاف ان لا علاقة بالكورونا باجراءات مكافحة التهرب الضريبي، ولدينا قائمة طويلة ضمن عملية ممنهجة وهيكلية، وسنحمي المواطن، وسنحارب التهرب الضريبي أينما كان.

وقال العسعس ، اننا قمنا ب97 مراجعة مالية لشركات ضمن قائمة مطوّلة سنتابعها خلال السنة.