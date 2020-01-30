يوسف محمد ضمره

عمان- أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي مدته 4 سنوات وبإجمالي تسهيلات يصل الى 1.3 مليار دولار مقسما على 9 دفعات موزعة على مدة عمر البرنامج، مؤكدا بأن البرنامج لا يشمل فرض ضرائب جديدة وانما زيادة في الايرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي و الجمركي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية، الخميس، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس وممثلي عن الصندوق أن البرنامج الجديد مصمم بسواعد اردنية، مشيرا الى أنه لم يتم بإملاءات بل بتبادل رؤى وحوارات ليكون برنامجا وطنيا بامتياز ويركز على تعزيز شبكة الامان الاجتماعي.

وذكر الوزير العسعس بأن المملكة امام مرحلة جديدة ببرنامج جديد يركز على الاصلاحات الهيكلية، مشيرا الى أن الهدف دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، الذهاب نحو اجراءات تهدف الى تخفيض كلف القطاعات الانتاجية.

وأشار الى أن البرنامج يرتكز على منهجية جديدة تنأى عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة على نسب الضرائب الحالية، بحيث لا يتحمل المواطن اعباء سياسات الإصلاح المالي، لا يمكن ان نحمل المواطن اعباء اضافية ناتجة عن سياسة الاصلاح المالي، موضحا بأن هذا البرنامج يشمل منهجية تعتمد على تعزيز ادوات التهرب الضريبي والجمركي، والذي يشكل جريمة بحق الوطن والمواطن .

وأضاف: “بالرغم من أن الاقتصاد الأردني أثبت منعته وحافظ على مستويات نمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة إلا ان هذه النتائج لم تنعكس ايجابيا على حياة الأفراد بشكل إيجابي وملموس مما أثر على الثقة بالاقتصاد، واليوم لا بد من بث روح الثقة بالاقتصاد الوطني، والتأكيد على ان الاقتصاد الاردني قادر على مجابهة التحديات”.

وأشار في اطار حديثه لتعزيز النمو الاقتصادي “كنا في الحكومة قد انتهجنا سياسة تحفيز القطاعات على العمل والنمو، من خلال اطلاق مجموعة من السياسات ( العقارات ، المركبات، أقرار رفع الرواتب، إعداد موازنة تحفيزية ، الشراكة مع القطاع الخاص )”.

وأضاف على الصعيد التشريعي هناك إجراءات تتواءم وفق هذا الجانب، مثل تعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي التي من شأنها رفع مساهمة الشباب والسيدات في العمل من خلال ساعات العمل المرن، بالإضافة لإصدار تعليمات تتعلق بتوفير الحضانات في أماكن العمل.

وحول الاجراءات التي سيتخللها البرنامج قال يتضمن عددا من الإصلاحات الهيكلية بالاضافة لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وضبط العجز وتخفيضه من خلال ضبط وترشيد النفقات وتعزيز كفاءتها .

وتابع قائلا:” تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان إيصال الدعم لمستحقيه، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل كلفها التشغيلية مثل تقليل كلفة العمالة على الأعمال الناشئة لكافة القطاعات الاقتصادية وتقليل كلف الكهرباء على مختلف قطاعات الاعمال خلال فترة البرنامج ، بما يضمن تنافسيتها، وذلك عن طريق اجراءات هيكلية لتقيل كلف انتاج الكهرباء ، وضمان ايصال الدعم لمستحقيه.

وشدد الوزير على تضمين البرنامج إجراءات من شأنها تعزيز الشفافية بين الحكومة والمواطنين من خلال تحسين إجراءات الإفصاح والمساءلة ورقمنة وتسهيل الإجراءات.

وحول أهمية الاتفاق ذكر العسعس أنها تكمن في الاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاحي هيكلي بالتشارك مع الصندوق بكونه مؤشرا على أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح، مما يدعم سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والحصول على منح وقروض وجذب الاستثمارات لما يؤديه من دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي باقتصادنا الوطني .

ومن جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس “إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه، الذي سيدعمه ترتيب في إطار EFF، سيعزز أجندة الإصلاح الطموح للاقتصاد الكلي والهيكلية للسنوات الأربع القادمة – أجندة يدعمها إطار الإصلاح الخماسي، والذي اجتذب دعما كبيرا من المجتمع الدولي في مبادرة لندن في العام 2019″.

وقال يهدف برنامج الحكومة إلى تعزيز الظروف لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، لا سيما في ضوء التحديات التي يفرضها الصراع الإقليمي المستمر وعدم اليقين. في هذا الصدد ، مشيرا الى أن استضافة اللاجئين السوريين شهادة على كرم الأردن وقدرته على التكيف. ما يزال دعم المانحين لهذا الجهد والبرنامج ضروريًا”.

وقال “ستواصل السياسات المالية والنقدية في إطار البرنامج حماية استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق الحد من الثغرات المالية والخارجية بطريقة منصفة وصديقة للنمو وشاملة. سيساعد مسار الإصلاح والإصلاح المالي التدريجي والمطرد في خفض الدين العام خلال فترة البرنامج ، مع إتاحة مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي ورأس المال. ستستمر السياسة النقدية في تثبيت سعر الصرف، والذي يخدم الاقتصاد بشكل جيد. سيتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة.

وقال جريس يرتكز البرنامج على أجندة الإصلاح المؤيدة للنمو – والتي تستند إلى تدابير لتحسين إدارة الضرائب وتقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى استثمارات أكثر فعالية في القطاع العام ، وتخفيض تكاليف الأعمال، وإجراءات تحسين شفافية الحكومة ومناخ الاستثمار.

وبين جريس تشمل الإصلاحات الرئيسة انخفاض أسعار الكهرباء للشركات لتحسين القدرة التنافسية، إلى جانب وضع خطة لخفض تكاليف الإنتاج وتوجيه إعانات الأسر المعيشية فقط لمن يحتاجون إليها، بالإضافة إلى ذلك ستتخذ السلطات تدابير لمساعدة الشباب والنساء على دخول سوق العمل وستصلح قانون المكاسب غير المشروعة لتحسين نظام إعلان الأصول في الأردن للموظفين الحكوميين مما سيساعد هذا الإجراء الأخير في تحسين المساءلة وزيادة ثقة الجمهور.

وفي ضوء دراسة صندوق النقد الدولي جاءت التوقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 في المائة في العام 2020 وسيزداد تدريجياً في السنوات القادمة، وصولا إلى 3.3 في المائة على المدى المتوسط ويعززه الجدول الزمني للإصلاح الهيكلي للبرنامج، بالاضافة الى استمرار معدل التضخم ضعيفًا في العام 2020 ، بأقل من 1 في المائة (سنويًا) ، ولكن من المتوقع أن يتقارب 2.5 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة. ضاقت الاختلالات الخارجية – بناءً على تحسن كبير العام الماضي ، حيث انخفض عجز الحساب الجاري من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة ، ومن المتوقع أن يظل العجز معتدلاً على المدى المتوسط.

وفي بيان أصدره رئيس البعثة شكر نظراءه في الأردن على الحوار المفتوح والمثمر. وقال جريس ” لقد عقدنا مجموعة واسعة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من كبار الوزراء والمسؤولين في الحكومة وأعضاء البرلمان والجهات المانحة وكبار رجال الأعمال الرئيسيين و ممثلين عن المجتمع المدني. ”

ولفت الى أن البرنامج الجديد على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في نهاية آذار(مارس) المقبل”.

وردا على اسئلة الصحفين أكد رئيس بعثة صندوق النقد، أن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية، بالاضافة الى عدم وجود خطط لزيادة أسعار المياه، مشيرا الى وضع الاردن المائي واهمية اتخاذ الحكومة إجراءات لتقليل الفاقد من المياه، ومنها تركيب عدادات وزيادة الرقابة على الآبار غير القانونية.