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العسعس: تخفيض الضريبة على المركبات يدخل حيز التنفيذ

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن ما جاء في الحزمة الثانية من حزم تنشيط الاقتصاد الوطني من قرارات بما يتعلق بقطاع المركبات تدخل حيز التنفيذ بعد أن مرة بالمراحل الدستورية ووشحة بالارادة الملكية السامية ونشرت في الجريدة الرسمية ، حيث تباشر دائرة الجمارك العامة بالعمل على التخليص الجمركي على المركبات وفق التعرفة المخفضة اعتباراً من يوم غد تاريخ 25 – 11 – 2019م ، حيث تم تعديل الانظمة المعمول بها في دائرة الجمارك العامة لتصبح جاهزة للتطبيق.
الوزير العسعس اوضح ان الحزمة الثانية جاءت بهدف ان تنعكس بشكل ايجابي على المواطن الاردني والتقليل من الكلف المعيشية في محورها الاول ، كما هدفة الى تنشيط القطاعات الاقتصادية في بشكل يضمن تنشيط السوق وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة، في محورها الثاني.
وزير المالية اكد ان القرار المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات جاء بعد دراسة لواقع الحال لهذا القطاع ، وبالتشاور مع العاملين والمستثمرين في قطاع المركبات، والبحث عن حلول منطقية في سبيل تنشيط هذا القطاع ، وبالمقابل انعكاس اثر تخفيض الضريبة على المواطن الاردني والذي يجب ان يلمس ذلك ، من خلال انخفاض سعرها .
وفي ذات السياق ، عبر وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن أمله في ان تساعد مثل هذه القرارات على اظهار المؤشرات الايجابية وتنشيط القطاعات المستهدفة ، وبالمقابل تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

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