العسعس: صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامجه مع المملكة افتراضيا

عمان – أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ بمراجعتها الاولى لبرنامج الصندوق مع المملكة “افتراضيا” الشهر الحالي.

وأضاف العسعس خلال حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان “مناعة الاقتصاد: التحديات والسياسات”، ان أهمية برنامج صندوق النقد الدولي الذي وقعته المملكة بداية العام الحالي “تتركز على معالجة الاقتصاد الاردني كما يراها الاقتصاد الاردني”، مبينا ان هذا البرنامج هو الاول الذي يستمر به الصندوق من خلال المراجعات.

واشار الى ان الركيزة الاولى في البرنامج هي استعادة زخم النمو والذي يتحقق بالاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تخفيض تكاليف الانتاج وعلى رأسها كلفة الطاقة الكهربائية.

وبين العسعس ان الحكومة اتفقت مع الصندوق من خلال البرنامج على امور تهدف الى تعزيز الشفافية، مؤكدا أننا “نملك مختلف مفاصل البرنامج ونقوم بعملية الاصلاح بهدف النمو وخلق الوظائف”.

وبين ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها تذليل العقوبات امام القطاعات الاقتصادية بكافة الاتجاهات ولا تبحث عن الشعبوية في قراراتها.

وبحسب العسعس “اكد الصندوق ان الاردن قادر على تجاوز الازمة والسير في الاصلاح الاقتصادي الذي بني عليه البرنامج مع المملكة”، مشيرا الى ان الحكومة لن تقدم على رفع الضريبة وإنما ستحسن ايرادات الضريبة والتحصيل من خلال محاربة التهرب الضريبي بإجراء تعديلات وهيكلة مديريات الدائرة.

وبين انه مثلما هناك تشدد ضريبي فإن هناك تسهيلات ضريبية للملتزمين من خلال مراجعة المنظومة الضريبية لدائرة الضريبة والجمارك واطلاق قائمة ذهبية للملتزمين ضريبيا.

واشار الى ان “الاستثمار لن يأتي الى أي بلد إن لم يكن هناك مساواة في دفع الضرائب”، موضحا ان الاردن عانى كثيرا من مؤشرات التهرب الضريبي في تقارير التنافسية والاستثمار العالمية. وبين ان الحكومة استطاعت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين كدعم الخبز، والمتأتية امواله من خلال تحصيل تهربات وتسويات ضريبية.–(بترا)