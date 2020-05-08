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العسعس: عجز الميزانية سيزيد مليار دينار بسبب تداعيات كورونا

منذ 17 دقيقة
وزير المالية الدكتور محمد العسعس

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عمان – قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.

وقال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا. وبدأ تطبيق العزل العام في مارس آذار وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.

وقال العسعس لقناة (المملكة) التلفزيونية الإخبارية إن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل.

وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي 2020 التي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وقال العسعس إن الوضع شديد الصعوبة.
ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا. (رويترز)

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