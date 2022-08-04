العسعس: نظام الضابطة الجمركية لن يؤثر على رواتب ومكافآت موظفي الجمارك

زار وزير المالية الدكتور محمد العسعس اليوم دائرة الجمارك العامة وأشاد بالجهود التي تبذلها الدائرة في تطوير وتحديث منظومة العمل التي تقوم بها الدائرة والمديريات التابعة لها.

وأكد وزير المالية بأن نظام الضابطة الجمركية سيحافظ على جميع الرواتب القائمة لجميع مرتبات الجمارك ولن يؤثر سلباً على الرواتب والمكافآت وإنما جاء بهدف تحسينها.

وشدد معالي الوزير على أهمية مكافحة التهريب من خلال مديرية مكافحة التهريب التابعة للدائرة، وتشاركيتها مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى مؤكداً على تقدير جهود كافة الجهات التي تقوم بهذا الواجب الوطني والمخاطر التي يتعرضون لها، والتضحيات التي يقدمونها، مستذكرا أرواح الشهداء الذين ارتقوا في مكافحة عمليات التهريب خاصةً على الحدود الشمالية .

وهدفت الزيارة التفقدية إلى دعم مسيرة التطوير والتحديث المستمرة التي تقوم بها دائرة الجمارك العامة.

وبين العسعس إن الإصلاحات الجمركية والتعريفة الجمركية الجديدة والتعديلات التي طرأت عليها لم تؤثر على حجم الإيرادات الحكومية وإنما ساهمت في الحد من عمليات التهريب الجمركي.

وأشار إلى أهمية توحيد جهود الجهات الرقابية المختصة واعتبار دائرة الجمارك العامة هي المرجعية الأولى وبالتشارك مع باقي الجهات الأخرى.

بدوره قدم مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة أمام الوزير عرضا تحدث فيه عن الخدمات الالكترونيه التي تقدمها الدائرة لمتلقي الخدمة والجهود المبذولة لتوحيد ودمج عدد من الجهات الرقابية التي يتشارك عملها مع دائرة الجمرك وقال إن العمل سيكون عليها بشكل متوازي في جميع المجالات.