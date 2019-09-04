العسعس: نعمل لصالح الشعب وليس لإملاءات صندوق النقد الدولي

محمود الطروانة

البحر الميت- أكد وزير التخطيط محمد العسعس في كلمته ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني في البحر الميت اليوم؛ أن الاردن بخير وأمان ومستقر ويتحسن اقتصاده عاما بعد عام.

وشدد على أن الحكومة تعمل لصالح الشعب وتسعى لتحقيق ما يريده من وظائف واقتصاد ولا تعمل لصالح ما يمليه صندوق النقد الدولي.

وبين خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني الاربعاء ان الحكومة وضعت مصفوفة اصلاح اقتصادي لم يفرضها عليها أحد.

ولفت إلى أن واجب الحكومة ضمان الأرباح للمستثمرين من خلال تخفيض كلف الإنتاج وان عليها تجهيز بيئة حاضنة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي حسب توجيهات جلالة الملك حتى يستطيع القطاع الخاص القيام بدوره بدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل

وأكد العسعس انه لا يقبل أن يكون الشباب الأردني عاطل عن العمل وأن خلق فرص العمل من واجب الحكومة وهذا ما نريد شاء صندوق النقد أم لا.