العسعس: واجبنا تبسيط وتسريع الاجراءات للمتقاعدين العسكريين

عمان – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن ما قام به المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من تضحيات وفداء في سبيل الاردن هو ما نفخر به اليوم، ويدفعنا الى استذكار صور تضحياتهم من اجل تقديم المزيد من العمل والجهد في سبيل البناء على ما قدمته هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأكد الدكتور العسعس خلال حفل تكريم اقامته مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية اليوم الاحد لعدد من المتقاعدين العسكريين، أن الاحتفاء باليوم الوطني للوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يأتي بتكثيف الجهود والعمل على تبسيط وتسريع الاجراءات للمتقاعدين العسكريين التي تعد من واجباتنا.

وقال إن اهمية التضامن في هذا اليوم الوطني من قبل وزارة المالية كمؤسسة وطنية، يأتي في سياق التقدير والشكر للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الاردن، مشدداً على ضرورة استغلال التكنولوجيا المتاحة لتبسيط وتسهيل الخدمات التي تُقدم لطالبيها من المتقاعدين العسكريين.

كما عبر وزير المالية خلال حفل التكريم عن شكره وتقديره على الدور الذي قام ويقوم به المتقاعدون العسكريون في بناء الاردن وحماية أمنه واستقراره، مستذكراً قافلة شهداء الوطن والبطولات والتضحيات التي كانت وما زالت العلامة الفارقة لهذه الفئة من المجتمع الاردني الواحد ، داعياً الجميع الى تكثيف الجهود في سبيل تقديم الخدمة الامثل لتكريس الواجب الوطني المنوط بكل المؤسسات الوطنية.

وتقدم وزارة المالية من خلال مديرية التقاعد والتعويضات العديد من الخدمات الفنية والنوعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ، وبالاضافة الى هذه الخدمات تقوم مديرية التقاعد بزيارات منزلية للمتقاعدين العسكريين من كبار السن لغايات تفقد الحياة وتبليغ قرارات التقاعد.-(بترا)