آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العسعس: 1.3 مليار دولار لبرنامج اقتصادي جديد مع “النقد الدولي”

مدته 4 سنوات

منذ ساعة واحدة
وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قال وزير المالية محمد العسعس الخميس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج اقتصادي جديد يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو.

وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي،مساء الخميس،عقد بحضور بعثة صندق النقد الدولي، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات ومخصصاته 1.3 مليار دولار.

وبين العسعس أن “البرنامج لن يحمل المواطن أعباء إضافية بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية”.

من جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس إن البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف.مضيفا أنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس الإدارة نهاية آذار المقبل”،

وأضاف جارفيس أن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية وأنه لا مخططات لزيادة أسعار المياه خلال مدة البرنامج

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن في مطلع كانون ثاني/يناير الحالي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد.

ويذكر ان الأردن، انضم إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1952، وأجرى 6 برامج اقتصادية، أولها في 1989، وآخرها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” من عام 2016 إلى 2019.

مقالات ذات صلة

وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة عفيفة ضمن مبادرة ملكية

منذ 8 دقائق

العراق يعلن استئناف العمليات مع التحالف الدولي ضد “داعش”

منذ 35 دقيقة

الوحدات يغير بوصلة اللقب التقليدية ويوجهها إلى شرق عمّان – فيديو

منذ ساعتين

مكرمة ملكية بزيادة أعداد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock