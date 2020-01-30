عمان – الغد – قال وزير المالية محمد العسعس الخميس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج اقتصادي جديد يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو.

وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي،مساء الخميس،عقد بحضور بعثة صندق النقد الدولي، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات ومخصصاته 1.3 مليار دولار.

وبين العسعس أن “البرنامج لن يحمل المواطن أعباء إضافية بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية”.

من جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس إن البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف.مضيفا أنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس الإدارة نهاية آذار المقبل”،

وأضاف جارفيس أن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية وأنه لا مخططات لزيادة أسعار المياه خلال مدة البرنامج

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن في مطلع كانون ثاني/يناير الحالي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد.

ويذكر ان الأردن، انضم إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1952، وأجرى 6 برامج اقتصادية، أولها في 1989، وآخرها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” من عام 2016 إلى 2019.