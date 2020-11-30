العسعس: 2.05 مليار دينار العجز المقدر في “موازنة 2021”

9930 مليون دينار حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021

توقع وصول النمو إلى 2.5% في عام 2021

تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار

عمان- الغد- قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2021، أظهر أن العجز في موازنة العام المقبل ستصل إلى 2.05 مليار دينار.

واضاف الوزير في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء اليوم الأحد، مؤكدا أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021.

وبين أن مشروع أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار. وتوقع الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021.

واشار إلى أن الايرادات العامة لعام 2021 قدرت بمبلغ (7875) مليون دينار منها (7298) مليون دينار الايرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في جلسته المنعقدة مساء أمس الأحد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 والذي صادق عليه المجلس الاستشاري للموازنة العامة وسوف يتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الى مجلس الامة حسب الموعد الدستوري للنظر فيهما وفق احكام الدستور.

وقال العسعس في المؤتمر إن جائحة الكورونا تؤثر على موازنة 2020 وعلى موازنة كل بيت أردني. في كل أنحاء العالم، موازنات الدول اثبتوا أن تأثير الجائحة لا تقف عند الصحة، بل إنتشرت مثل الفيروس على صحة الإقتصاد. لاول مرة منذ عقود، رأينا وشعرنا بانكماش إقتصادي بنسبه 3%.

وقال الوزير ان الأردن حافظ على الإستقرار المالي تحت أصعب ظروف، ورأينا ذلك في ثبات وكالة موديز وفيتش وستاندارد أند بورز بتصنيف الأردن الائتماني. أيضا رأينا ثقة المجتمع العالمي باستقرار اقتصادنا في الطلب الصحي ليوروبند الأردن، و في نجاحنا في المراجعة الأولى لبرنامجنا مع صندوق النقد الدولي.

وقال العسعس نتوقع نمو بنسبة 2.5% في 2021 مع تحسين الوضع الوبائي في العالم. ولكن لكي نشفى من الأعراض الوباء القاسية على إقتصادنا، يجب أن تكون موازنة 2021 أن لا تكون انكماشيه وأيضا تركز على الحمايه الصحية والإجتماعيه وتخفف من الظروف الصعبة التي يعاني منها العاطلون عن العمل.انا اعي تماما بأن موازنة عام واحد قد لا تكفي للحد من عبء الوباء على أهلنا، لكنها تهدف أن تخفف وتشارك هذا العبء مع المواطن.

وقال إن المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة 2021 ثثمثل في تنفيذ توجهات الحكومة الهادفة الى الحماية الإجتماعيه، الإنفاق الصحي، تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز الإستثمار حيث تميزت الموازنة العامة لهذا العام:

• على صعيد الصحة:

– تمويل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بسقف (165) مليون دينار وحسب التحقق الفعلي.

– الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي .

• وعلى جانب التنميه الاقتصادية:

– زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة (24.5%).

– رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

– رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات.

– اعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.

– رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

• للحماية الإجتماعية:

– بالإضافة لذلك، فقد تم رصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة (38%).

– رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.

– عدم رفع الضرائب.

– التركيز على مكافحة التهرب الضريبي كمصدر للإيرادات المحليه، لتعزيز العدالة الضريبية.

• لتحفيز القدرة الشرائية للمواطن وتحفيز السيولة في القطاع الخاص:

– رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020.

– رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص و الرديات الضريبية.

وفيما يلي ابرز ملامح هذين المشروعين:

اولاً : مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 :

• الايرادات العامة

قدرت الايرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار منها (7298) مليون دينار الايرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية . كما ذكرت، يوجد تركيز في هذا الإطارعلى إجراءات عادلة لمعالجة التهرب الضريبي.

• النفقات العامة

قدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020. تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الامن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) اي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية.

(8749) مليون دينار نفقات جارية وبنسبة نمو بلغت بنحو 9% مقارنة بعام 2020 منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني 1452 مليون دينار فوائد الدين العام 201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وايرادات سنوات سابقة) 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة

(1181) مليون دينار نفقات رأسمالية وبنسبة نمو بلغت بنحو 5% مقارنة بعام 2020.

• العجز المالي

قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي (2055) مليون دينار، اما العجز قبل المنح فقد قدر بنحو (2632) مليون دينار. ما اود التأكيد عليه هنا أن التحدي الذي أمامنا العام القادم هو خفض هذا العجز بشكل واقعي، بالرغم من التزامنا بعدم رفع الضرائب وتعزيز النفقات. مع التركيز على ضبط النفقات حسب الأولويات والتركيز على مكافحة التهرب الضريبي، قدرت الحكومة أن تخفض العجز الأولي من %5.7في 2020 إلى %3.7 في عام 2021

ثانياً : مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021:

• إجمالي الإيـرادات

قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2021 بحوالي (916) مليون دينار منها (826) مليون دينار ايرادات ذاتية و(28) مليون دينار دعم حكومي و(63) مليون دينار منح خارجية.

• إجمالي النفقــات

قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (1503) مليون دينار موزعاً بواقع (996) مليون دينار للنفقات الجارية و(507) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

• العجز/ الوفر الاولي

قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2021 بحوالي (587) مليون دينار.