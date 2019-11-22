“العسكري” ينظم ندوة الإعداد البدني للضباط العرب

عمان– الغد– برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، تفتتح عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، في فندق شام عمان، فعاليات ندوة الأعداد البدني لضباط القوات المسلحة في الدول العربية، والتي تنظمها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، بمشاركة ضباط من البحرين، الامارات، الكويت، السعودية، قطر، السودان، موريتانيا، المغرب، لبنان، العراق، فلسطين، مصر الى جانب ضباط الاتحاد الرياضي العسكري، وتستمر لمدة 4 أيام.

وبحسب مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، فإن الندوة تتضمن مبادئ طرق التدريب الرياضي، عناصر اللياقة البدنية، الجندي المقاتل في التدريب التخصصي، فسيولوجيا الجهاز الدوري التنفسي، التدريب بإستخدام نبضات القلب، مصادر انتاج الطاقة والاختبارات والمقاييس.

وسيحاضر في الندوة الدكتور عيسى العلاونة، الدكتور هاشم الكيلاني، الدكتور عربي حمودة، الدكتور إبراهيم الدبايبة والاستاذ ناصر الشيخ.