“العسكري” يُشارك في مؤتمر اللياقة البدنية العالمي

عمان – الغد – يشارك الاتحاد الرياضي العسكري في فعاليات مؤتمر اللياقة البدنية والذي سيعقد في مدينة كبك الكندية، خلال الفترة من 10-14 شباط (فبراير) الحالي، حيث يضم الوفد رئيس شعبة اللياقة البدنية في الاتحاد المقدم فراس البطانية والرائد عمر العبادي.

وكان مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات قد التقى الوفد قبيل المغادرة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الرياضي العسكري للرياضة والرياضيين، مشيدا بالدور العلمي للياقة البدنية، ومواكبة التطورات العالمية بهذا الخصوص، لافتا أن المشاركة تأتي في سياق التغذية الراجعة جراء المشاركات الخارجية في المحافل العلمية الدولية.