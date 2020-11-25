العسولي يطالب بعملية في مستشفى خاص

عمان – الغد – طالب لاعب الحسين إربد لكرة القدم خالد العسولي، إدارة ناديه بضرورة اجراء العملية الجراحية التي يحتاجها في قدمه، عند طبيب خاص وفي مستشفى خاص، بناء على نصائح من زملائه الرياضيين، الذين سبق وأن اجروا عمليات سابقة.

طلب اللاعب اثار حفيظة النادي، الذي حاول اقناع اللاعب باجراء العملية في مستشفى حكومي، كون اللاعب مؤمن صحيا، وبالتالي اجراء العملية دون تكلفة مالية، بعكس المستشفى والطبيب الخاص الذي سيطالب النادي بمبلغ مالية كبير.

وتشير المعلومات أن النادي وبناء على الحاح لاعبه، بدأ بالاستفسار عن تكاليف اجراء هذه العملية في المستشفى الخاص، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

ويعتبر العسولي من اللاعبين المؤثرين في فريق الحسين إربد، حيث سبق له وأن لعب في المواسم الماضية في صفوف فريق شباب العقبة، قبل أن ينتقل بداية الموسم لفريق الفيصلي، ومن ثم إلى فريق الحسين. – (أخبار النجوم)

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