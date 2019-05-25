العصائر المحلاة والصناعية خطر حقيقي يهدد الصحة

عمان– تنتشر عادات غير صحية في مجتمعنا، ألا وهي تناول العصائر لكسر الصيام، وذلك بغية إطفاء حرارة الظمأ وتبريد الكبد وتعويض السوائل المفقودة طوال فترة الانقطاع عن الطعام والشراب.

ومن المعلوم أن تناول العصائر يزيد نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين بشكل عشوائي، والذي بدوره يؤدي إلى هبوط في مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يزيد الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام.

ويزداد الأمر سوءا عند تناول العصائر الصناعية والمحفوظة، لاحتوائها على تراكيز عالية من السكر والمحليات الصناعية ومكسبات اللون والثبات؛ حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية WHO بياناً مفاده أن تناول السكريات الحرة له تأثير سلبي على خلايا الدماغ كفقدان الذاكرة التدريجي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري وتليف الكبد الناتجة عن زيادة الوزن والبدانة.

ويتسبب تناول السكريات في إعاقة النمو الجسماني للأطفال وقدرتهم على الانتظام والتحصيل الدراسي وزيادة فرصة الإصابة بالعدوى ودخول المستشفيات كحالات طارئة، وكذلك يعد من المسببات الرئيسية لتسوس الأسنان الذي يعد من أكثر الأمراض المكلفة علاجياً. لذلك يجب تجنب تلك العادة وقت الإفطار وتأجيلها لما بعد ذلك مع التركيز على نوع وكم والقيمة الغذائية للعصائر المُستهلكة؛ حيث أثبتت الدراسات مؤخراً أن عصائر الخضار والفواكه الطازجة غنية بمركبات ألفا كاروتين، حمض الكربوليك ومركبات الكبريت العضوية والتي لها دور فعال في مكافحة عدد من السرطانات كسرطان المبيض.

ومن أبرز العصائر الطبيعية الرمضانية وأشهرها ما يلي:

قمر الدين : ولعصيره فوائد جمة، فهو مقو للدم والأعصاب ويساعد على الهضم ويمنع الإحساس بالعطش ويعد من أغنى المصادر بفيتامينات (أ، ب وج) والأملاح المعدنية القلوية والحديد. ومن المعلوم أن كل 100غم من المشمش المجفف تزود الجسم بـ262 سعرة حرارية، لذا يجب أن يتم تناوله باعتدال وعدم تحليته بالسكر.

: ولعصيره فوائد جمة، فهو مقو للدم والأعصاب ويساعد على الهضم ويمنع الإحساس بالعطش ويعد من أغنى المصادر بفيتامينات (أ، ب وج) والأملاح المعدنية القلوية والحديد. ومن المعلوم أن كل 100غم من المشمش المجفف تزود الجسم بـ262 سعرة حرارية، لذا يجب أن يتم تناوله باعتدال وعدم تحليته بالسكر. التمر الهندي : لثماره دور في خفض الكولسترول وتعزيز صحة القلب ومكافحة السرطان وتخليص الدم من الحموضة الزائدة وتطهير الجسم من الجراثيم، ويزيد مقاومته للأمراض لغناه بالعناصر الغذائية المفيدة كمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات كفيتاميني ب1 وب2، وكذلك المعادن المهمة كالفوسفور، المغنيسيوم، الحديد، المنغنيز، الكالسيوم والصوديوم. وكونه ينقع بالماء يخفف بشكل كبير لاستهلاكه كعصير، فإنه لا يتم الحصول على تلك العناصر الغذائية المهمة بالشكل المطلوب.

تعد العصائر المحلاة والمعدة في ظروف غير صحية من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض السابق ذكرها والالتهابات المعوية والإسهالات.

وتالياً إرشادات لجعل العصائر الرمضانية أكثر صحة وأمانا في جميع مراحل تداولها:

عند الشراء:

• في حال أردت تحضير العصائر منزلياً -وهو الأفضل- فتوجه للمتاجر المُرخصة صحياً، والملتزمة بتعليمات العرض والتخزين، لاختيار عبوات قمر الدين والتمر الهندي الخام السليمة الخالية من التمزق والتشققات، وذات تواريخ الصلاحية الحديثة والجودة والقيمة الغذائية العالية والخالية من المحليات والمنكهات الصناعية والمواد الحافظة.

• في حال شراء العصائر الجاهزة ، احرص على شرائها من الأماكن الموثوقة والمعدة لهذه الغاية كالمطاعم، ومحال الكوكتيل المرخصة صحياً، بشرط أن تكون معبأة في عبوات نظيفة ذات صنف غذائي وخالية من الشوائب والأجسام الغريبة خاصة أسفل العبوة، على أن تحمل بطاقة بيان موضحةً مكوناتها وتاريخ تحضيرها. وتجنب شراء المكشوفة والمعروضة على قارعة الطريق والمعرضة للحشرات والأغبرة وعوادم السيارات.

الإعداد والتحضير:

• احرص على تحضير العصائر بقدر الحاجة وبشكل صحي كتجنب إضافة الصبغات الصناعية والسكر، وفي حال الرغبة بتحليتها استبدل العسل الطبيعي بالسكر. واستخدم الماء المغلي النظيف في تحضير العصائر على أن يتم نقعها في الثلاجة وتغطيتها جيداً. كذلك احرص على أن تكون الأدوات والمعدات المستخدمة في التحضير نظيفة وذات صنف غذائي ولا تتفاعل مع المادة الغذائية.

الحفظ :

• احفظها مُبردة في الثلاجة إلى قبيل الاستهلاك وأخرج منها بقدر حاجتك على ألا تزيد فترة الحفظ على ثلاثة أيام.



: لثماره دور في خفض الكولسترول وتعزيز صحة القلب ومكافحة السرطان وتخليص الدم من الحموضة الزائدة وتطهير الجسم من الجراثيم، ويزيد مقاومته للأمراض لغناه بالعناصر الغذائية المفيدة كمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات كفيتاميني ب1 وب2، وكذلك المعادن المهمة كالفوسفور، المغنيسيوم، الحديد، المنغنيز، الكالسيوم والصوديوم. وكونه ينقع بالماء يخفف بشكل كبير لاستهلاكه كعصير، فإنه لا يتم الحصول على تلك العناصر الغذائية المهمة بالشكل المطلوب. تعد العصائر المحلاة والمعدة في ظروف غير صحية من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض السابق ذكرها والالتهابات المعوية والإسهالات. وتالياً إرشادات لجعل العصائر الرمضانية أكثر صحة وأمانا في جميع مراحل تداولها: عند الشراء: • -وهو الأفضل- فتوجه للمتاجر المُرخصة صحياً، والملتزمة بتعليمات العرض والتخزين، لاختيار عبوات قمر الدين والتمر الهندي الخام السليمة الخالية من التمزق والتشققات، وذات تواريخ الصلاحية الحديثة والجودة والقيمة الغذائية العالية والخالية من المحليات والمنكهات الصناعية والمواد الحافظة. • ، احرص على شرائها من الأماكن الموثوقة والمعدة لهذه الغاية كالمطاعم، ومحال الكوكتيل المرخصة صحياً، بشرط أن تكون معبأة في عبوات نظيفة ذات صنف غذائي وخالية من الشوائب والأجسام الغريبة خاصة أسفل العبوة، على أن تحمل بطاقة بيان موضحةً مكوناتها وتاريخ تحضيرها. وتجنب شراء المكشوفة والمعروضة على قارعة الطريق والمعرضة للحشرات والأغبرة وعوادم السيارات. • احرص على تحضير العصائر بقدر الحاجة وبشكل صحي كتجنب إضافة الصبغات الصناعية والسكر، وفي حال الرغبة بتحليتها استبدل العسل الطبيعي بالسكر. واستخدم الماء المغلي النظيف في تحضير العصائر على أن يتم نقعها في الثلاجة وتغطيتها جيداً. كذلك احرص على أن تكون الأدوات والمعدات المستخدمة في التحضير نظيفة وذات صنف غذائي ولا تتفاعل مع المادة الغذائية. : • احفظها مُبردة في الثلاجة إلى قبيل الاستهلاك وأخرج منها بقدر حاجتك على ألا تزيد فترة الحفظ على ثلاثة أيام. أماني السعدي

التنسيق الفني وتوعية المستهلك

المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية/إربد