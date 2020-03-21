العضايلة: أسلوب حياة جديد مع حظر التجول اعتادوا عليه

عمان- الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يتابع بشكل حثيث مستجدات الأوضاع والاجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وقال إن ولي العهد أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والاعلام المسؤول.

وأهاب العضايلة بالجميع لمساندة جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتواجدين في الميدان.

ودعا الأردنيين للاحتفال بعيد الام عن بعد للحفاظ على سلامة الأمهات.

وشدد على أن حظر التجول خطوة صعبة ولكنها جاءت للحفاظ على سلامة الأردنيين، داعيا الجميع للالتزام بهذا الحظر الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.

ولفت إلى ضرورة الاعتياد على حظر التجول كأسلوب حياة كونه اجراء اتخذ لحماية الأردنيين.

وعبر عن أسفه لضبط مئات المخالفين لأمر الدفاع الثاني القاضي بحظر التجول، مؤكداً اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وبين أن الحكومة ستعلن خلال اليومين المقبلين آلية تزود المواطنين بالمواد الأساسية التي هم بحاجتها.