العضايلة: أي حل للأزمة الراهنة في السودان لابد أن يكون حلاً داخلياً

قال المندوب الدائم للأردن لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن الأردن يتابع بألم شديد وقلق بالغ التطورات المؤسفة التي يشهدها السودان، والتي خلّفت عدداً من القتلى والجرحى المدنيين.

وأضاف العضايلة في كلمة له خلال الدورة غير العادية المستأنفة بشأن التطورات في السودان، “نتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للشعب السوداني الشقيق بالضحايا الأبرياء الذين قضوا نتيجة الأعمال القتالية. كما نتقدم بالتعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة باستشهاد مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم”.

وأكد ضرورة تحلَي كافة الأطراف بروح المسؤولية الوطنية وإعلاء المصالح العليا للسودان وشعبه الشقيق فوق أي اعتبار آخر، حقناً لدماء السودانيين وتفاديا لقتال بين أبناء الشعب الواحد، لن يكون المنتصر فيها الا خاسراً ، فالقاتل والمقتول أخوة، والثمن المدفوع أمن واستقرار ومنعة السودان واستقلاله ووحدته ودماء أبنائه.

وشدد العضايلة “أن أي حل للأزمة الراهنة لابد أن يكون حلاً داخلياً سودانياً يعكس إرادة وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بعيداً عن أي تدخلاتٍ خارجية. كما نؤكد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لأي قرار يتخذه المجلس الموقر لتطويق الأزمة ووقف القتال وحقن دماء الاشقاء السودانيين وضمان العودة للحوار والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد العزيز علينا جميعاً. والذي نراه ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي. والذي هو كلٌ لا يتجزأ”.

وتابع “نؤكد على أهمية تكاتف الجهود العربية واستمرار جهود المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء السودانيين، وضمان إخلاء المواطنين العرب والأجانب المتواجدين في السودان بشكل آمن، لأشير إلى الجهود التي قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال حيث سيّرت حتى الآن ثمان طائرات لإخلاء مواطنين أردنيين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، كما أسهم الأردن في نقل أول مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر إلى السودان الشقيق منذ اشتعال الأزمة”.