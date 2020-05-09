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العضايلة: إجراءات المرحلة الثانية لإعادة الأردنيين تبدأ غدا

منذ 3 ساعات
إحدى طائرات الملكية الأردنية - (الغد)

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية لعودة من تقطّعت بهم السبل، وبعض الطلبة الأردنيين من الخارج، ستبدأ يوم غد الأحد من خلال بدء الحجوزات.

وأوضح في الإيجاز الصحفي، اليوم السبت، أن هذه المرحلة ستتضمن تنفيذ 16 رحلة جويّة وتشمل مدناً جديدة مثل: دبي، وأبو ظبي، والرياض، وجدّة، وبعض الدول مثل كازخستان، وقبرص، وماليزيا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تمّ تسيير رحلات إليها خلال المرحلة الأولى، “وكما وعدناكم ستبدأ أولى الرحلات بتاريخ 2020/5/15”.

كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنشر تفاصيل المرحلة الثانية هذه الليلة عبر وسائل الإعلام، ومتابعة أيّ استفسارات أو ملاحظات والإجابة عنها تباعاً. -(بترا)

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