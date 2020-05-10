العضايلة: إجراءات عطلة “عيد الفطر “ما زالت تخضع للتقييم

عمان- الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، زار برفقة سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد شركة البوتاس العربيّة، في إدارة متابعة الملك لعمل جميع القطاعات في ظلّ الظروف الحاليّة.

وأشار العضايلة إلى أن الملك أكد أهمية تطوير قدرات الشركة في البحث العلمي والابتكار لتطوير المنتجات، وضرورة الاستفادة من مشتقات البوتاس ذات القيمة المضافة للاقتصاد، وتوجيه مخصّصات المسؤوليّة المجتمعيّة للشركة من أجل تمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وتابع: “زار الملك ووليّ العهد أحد المشاريع الزراعيّة النموذجيّة المتطورة والرياديّة، وأكّد ضرورة مساعدة المزارعين الأردنيين للتحوّل من الزراعات التقليديّة إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديريّة”.

العضايلة، قال إن مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، استمع خلالها إلى إيجاز من وزير الداخليّة حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لتسريع إنشاء موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وكذلك إجراءات تنظيم النقل التبادلي بالمناولة (Back to Back).

وأضاف في إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأضاف أن الزيارة تأتي في ضوء الزيارة الميدانيّة التي أجراها الفريق الحكومي المختصّ الأحد إلى حدود العمري، للوقوف على هذه الإجراءات، وتسريع إنجازها في أقرب وقت ممكن.

وتابع العضايلة أن مجلس الوزراء وافق على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، الذي أعدّه ديوان الخدمة المدنيّة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

وتابع أنه سيتمّ تعميم الدليل على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد، كما سيتم نشر تفاصيل الدليل عبر المنصّات الإعلاميّة لرئاسة الوزراء، ووسائل الإعلام.

بشأن الاستفسارات التي ترد حول إجراءات التعامل خلال عطلة عيد الفطر، أكد أنها “ما زالت تخضع للتقييم، وستعمل الحكومة بمتابعة الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة، وفي ضوء التطوّرات سيتّخذ القرار المناسب”.