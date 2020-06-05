العضايلة: إذا سجل أكثر من 10 إصابات على مدى أسبوع سنعود للحظر

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، مساء الجمعة، إن العودة إلى الحظر الجزئي والحظر الشامل مرتبط بالمرحلة التي تصلها البلاد، ومستوى الخطورة الذي نصله.

وأضاف العضايلة، خلال استضافته عبر برنامج “ستون دقيقة”، الذي يبث على التلفزيون الأردني، “نحن الآن في مرحلة (معتدلة الخطورة)، لكن إذا زاد عدد الحالات على مدى أسبوع عن (10) حالات، فسنعود إلى الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة، وهذا يعتمد على التزام المواطن”.

وأوضح أن التقارير الميدانية حول أداء صلاة الجمعة أكدت أن الالتزام كان عالي المستوى، معبّرا عن أمله في الحفاظ على الالتزام وأن لا يكون هناك أي لقاءات أو اجتماعات.

وتابع العضايلة، أن الخطر باقٍ ما دام فيروس كورونا موجودا في العالم، مشيرا إلى أهمية التزام المواطنين والالتفات إلى دول الجوار التي فتحت القطاعات ثمّ عادت للاغلاق بعد تفشّي الوباء مرة أخرى.