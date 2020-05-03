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العضايلة: إعلان أمر الدفاع رقم 10 اليوم

منذ ساعتين
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الإيجاز الإعلامي الحكومي حول مستجدات كورونا سيكون موسعاً لهذا اليوم، ويتضمن إعلان أمر الدفاع رقم 10 الذي يتناول تعديل بعض تطبيقات قانون ضريبة الدخل، وسيتحدّث عنها وزير الماليّة، بالإضافة إلى إعلان جملة قرارات وتوجّهات اقتصاديّة مستقبليّة.

وبيّن العضايلة أن الإيجاز المتلفز، الذي سيكون اليوم قرابة الساعة السادسة مساء، سيتضمن أيضاً إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين عن قرارات متعلقة باستئناف العمل لبعض القطاعات والمنشآت، بالإضافة إلى ملخص من معالي وزير الصحة حول الحالة الوبائية لهذا اليوم.

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