العضايلة: إغلاق محافظة المفرق.. وندرس موعد استئناف عمل القطاع العام

عمان- الغد- قل وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة قررت “تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق بحيث يتم إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتباراً من يوم غد الأحد والسماح للقاطنين فيها بالخروج باستخدام مركباتهم ما بين الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً كما هو الحال في المحافظات الأخرى التي تم تعديل إجراءات الحظر فيها”.

وأكد العضايلة في إيجاز صحفي، أنّ تعديل إجراءات الحظر في المحافظات يخضع لدراسة، عميقة وتقييم دقيق، ويرتبط بمدى تطوّر الحالة الصحيّة، وبترتيبات لوجستيّة عديدة.

وأضاف أنه “بالنسبة لما تمّ تداوله اليوم حول السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورفع الحظر في جميع المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، وعودة عمل الوزارات والمؤسّسات؛ أودّ التنويه إلى أنّه لم يصدر أيّ قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، وما تمّ تداوله هي توصيات، تتمّ دراساتها من الفرق الحكوميّة والأجهزة المختصّة، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها”.

وبشأن المحافظات التي تمّ تعديل إجراءات الحظر فيها سابقاً (العقبة، معان، الطفيلة، الكرك، إربد)، جدد العضايلة التأكيد “بأنّه يسمح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم، سيراً على الأقدام، أو باستخدام المركبات، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء؛ علماً بأنّ استخدام المركبات في محافظة إربد يكون داخل نطاق الألوية الإداريّة فقط، ولا يسمح بالخروج منها إلّا للأشخاص المصرّح لهم”.

وقال إن “هناك بعض الملاحظات حول إمكانيّة تمديد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج لما بعد الساعة السادسة مساءً، مؤكدا أنّ هذا الأمر تمّ بحثه سابقاً، وتقرّر أن يكون التمديد لساعتين صباحاً، بحيث يبدأ من الساعة الثامنة بدل العاشرة، وينتهي في السادسة مساءً، وهو وقت كافٍ لتلبية حاجات المواطنين الضروريّة، خصوصاً وأنّ المحال التجاريّة مغلقة بعد السادسة، والتجمّعات ممنوعة، راجين من الجميع التقيّد والالتزام؛ علماً بأنّ هذا الأمر يخضع للدراسة والتقييم المستمرّ أيضاً، وسنقوم بمراجعته في ضوء تطوّرات الأوضاع”.

ولفت إلى أن موعد عودة عمل مؤسّسات القطاع العام للعمل يخضع للدراسة والتقييم أيضاً، وفق تطوّرات الحالة الصحيّة وتوصيات الفرق المختصّة؛ مشددا على أنّ عودة عمل الوزارات والمؤسّسات لن يكون بوتيرة واحدة، بل تدريجيّاً وعلى فترات، وسنسمح الأسبوع المقبل بعودة عمل عدد من المؤسّسات الخدميّة بعدد محدود من الموظّفين، يقرّره الوزير أو من يرأس المؤسّسة.