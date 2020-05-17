العضايلة: استئناف عقد المؤتمرات الصحفية بحضور 14 إعلاميا فقط

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في الإيجاز الصحفي اليوم الأحد، إنه “كما تعهّدنا سابقاً، سنقوم خلال الأسبوع الحالي باستئناف تنظيم المؤتمرات الصحفية، بحضور مجموعة من الإعلاميين، بما يتيح لهم التفاعل وطرح أسئلتهم واستفساراتهم على المسؤولين المشاركين، وبما يتيح لنا طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تهمّ الرأي العام”.

وأضاف في الإيجاز الصحفي، اليوم الأحد، “سنراعي في عودة المؤتمرات الصحفيّة الإجراءات الوقائيّة وتعليمات السلامة العامّة، وذلك وفق الدليل الإرشادي لعودة العمل في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة الذي قمنا بنشره سابقاً”.

وقال “في ضوء تقديرات الطّاقة الاستيعابيّة لقاعة المؤتمرات الصحفية في دار رئاسة الوزراء، سيتم استيعاب حضور 14 إعلامياً في كل مؤتمر صحفي، يتم اختيارهم وفق آلية ممثلة سنعلن عن تفاصيلها بعد هذا الإيجاز وسيتم من خلالها تدوير الحضور بين ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لنضمن مشاركة الجميع تباعاً”.