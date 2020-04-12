العضايلة: استمرار تعطيل المؤسسات والهيئات العامة لغاية 30 نيسان

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الأحد، إنه أصدر رئيس الوزراء بلاغاً يقضي باستمراريّة تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2020، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف أنه تستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها مواصلة العمل، والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسّسات القطاع الخاصّ والقطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل أثناء العطلة، مضيفا أنه يستثنى القطاع الصحيّ العام والخاص كاملاً من قرار التعطيل.

وبخصوص الأخوة المسيحيين العاملين في القطاعات المستثناة من قرار التعطيل قال العضايلة سيتمّ منحهم عطلة يوميّ الأحد والاثنين 19 و20/4/2020م بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد؛ وكلّ عامٍ وأنتم بخير.

وبين أنه سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين السماح بفتح محال السوبر ماركت وبيع المواد التموينيّة في المولات، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويتم الوصول إليها سيراً على الأقدام، مضيفا أنه ستتم دراسة فتح باقي المهن تدريجيّاً وفق شروط صارمة.

ومن جهة أخرى بين العضايلة أنه ستتضمن إطلاق منصة إلكترونية تمكن المطاعم السياحة من تقديم خدمات إيصال الطعام (delivery) وفق متطلّبات صحيّة ورقابيّة صارمة، ستعلن عنها لاحقاً.

وأشار العضايلة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، ووجّه جلالته، بحضور سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظّم، الحكومة إلى تركيز جهودها على أولويات العمل التالية:

– توفير الخدمات الأساسيّة للمواطنين. – تحسين منظومة التعلّم عن بُعد في الجامعات بالاستناد إلى التغذية الراجعة من الطلبة – الحرص على إيجاد توازن بين استئناف صادرات الأردن إلى الخارج، وتأمين احتياجات السوق المحليّة من هذه الصادرات أولاً.

– الحدّ من الأضرار الماديّة التي لحقت بعمّال المياومة والإسراع ببرامج الحماية الاجتماعيّة الموجّهة لهم.

وفي نفس السياق أشار إلى أن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها مستجدّات التعامل مع وباء كورونا، والإجراءات التي من الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة مضيفا أنه جرى خلال الجلسة تقييم الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها سابقاً، ومدى جدواها في التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التوصيات التي عرضتها فرق العمل الحكوميّة.

وتابع ، أنه في ظل ما تمّ رصده من مؤشرات، وفي ضوء امتداد آثار الأزمة على المديين القصير والمتوسّط؛ أوعز رئيس الوزراء بإعادة تشكيل فرق العمل الحكوميّة المعنية بالتعامل مع وباء كورونا وتداعياته، بحيث تقتصر على ثلاثة فرق أساسيّة هي:

– فريق حماية الاقتصاد الوطني. – فريق الخدمات الأساسيّة، ويشمل: التعليم والتعليم العالي، والصحّة والمياه والكهرباء، وغيرها. – فريق مختصّ بالجانب القانوني والإداري والميداني والإعلامي.

وأفاد العضايلة أنه ستعلن وزيرة السياحة والآثار خلال هذا الأسبوع مجموعة إجراءات لمساعدة القطاع السياحي على التعامل مع انعكاسات أزْمة كورونا. وستشمل هذه الإجراءات مختلف القطاعات الفرعية المكونة لقطاع السياحة.