العضايلة: الأردن نظيف من كورونا باستثناء حالة واحدة نامل خروجها من المستشفى الجمعة

عمان -اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة ان الخطوات والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية ازمة فيروس كورونا المستجد استهدفت حماية المواطنين ومنع انتشار المرض في الاردن .

وقال العضايلة خلال مداخلتين هاتفيتين مع اذاعتي “حياة وجيش اف ام” اننا نستطيع ان نقول ان الاردن نظيف من هذا المرض باستثناء حالة واحدة لمواطن اردني قدم من ايطاليا وهو يتماثل حاليا للشفاء ونامل خروجه من المستشفى يوم بعد غد الجمعة بعد استكمال الفحوصات الطبية.

واكد ان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن تصب في جهد منع انتشار هذا المرض، لافتا الى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس بمنع السفر من والى عدة دول اوروبية وعربية مع الابقاء على حركة مرور الشاحنات والحركة التجارية مع دول عربية بهدف المحافظة على مسيرة الاقتصاد وعدم تأثره والمحافظة على المخزون الغذائي والتجاري بشكل لا يمس المواطن او المخزون الاستراتيجي للمملكة.

واكد بهذا الصدد ان مخزوننا الاستراتيجي من المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى مطمئن جدا وهو يكفي احتياجات المملكة لمدة اشهر قادمة.

وقال العضايلة ندرك ان القطاع السياحي سيتأثر بقرارات منع السفر الى عدة دول، مؤكدا ان القرارات ستتم مراجعتها بشكل دوري وربما كل اسبوع او اسبوعين في حال تراجع المرض بإحدى الدول التي شملها قرار منع السفر وبدأ المرض بالانحسار فيها حيث سيتم مراجعة قرار منع القادمين منها من دخول المملكة.

ولفت الى ان هناك معايير تضعها منظمة الصحة العالمية يتم الاخذ بها عند اتخاذ قرار بمنع السفر من والى اية دولة.

واشار العضايلة الى وجود خلية ازمة تجتمع بشكل شبه يومي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات واجتماعات على مستوى عال يتم التنسيق لعقدها بشكل دوري على مستوى الوزراء، لافتا الى الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم اليوم للبحث في خيار اللجوء الى تعطيل المدارس لا سمح الله في حال انتشار المرض، مؤكدا ان هذا القرار لم يتخذ لان الوضع حاليا مطمئن ولا حاجة لتعطيل المدارس والجامعات.

وقال في حال اتخاذ قرار مستقبلا سنبحث خيار التعليم عن بعد من خلال الانترنت مضيفا ” نناقش هذا الخيار لنكون جاهزين في التعامل مع اي مستجد بعد التأكيد على ان هذا القرار لم يتخذ ولن يتم اتخاذه في الايام القادمة”.

وردا على سؤال بشان الاشاعات في ظل هذا الظرف الصحي الدقيق اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام: اننا نراهن على وعي المواطن الذي يستطيع فرز الغث من السمين والتفريق بين الاشاعة والحقيقة، مثلما نعول على الدور الايجابي لوسائل الاعلام باعتبارها شريكا اساسيا في هذا الجهد الوطني من خلال استقاء الاخبار من مصادرها الحقيقية وليس عبر ما ينشر من اشاعات واخبار مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العضايلة ” رصدنا بعض الحالات، وان كانت قليلة، ولكنها مؤذية لأشخاص قاموا بنشر اشاعات ومعلومات مغلوطة بهدف ترويع المواطنين وبث الرعب ومن باب الظهور الاعلامي دون اي وازع من ضمير او اخلاق”، مشددا على ان هذه الاشاعات سنواجهها بوعي المواطن وبمصداقية وسائل الاعلام وبالقانون حيث سيتم تحويل مطلقي هذه الاشاعات الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وثمن العضايلة مستوى الوعي الذي يتمتع به المواطن، لافتا بهذا الصدد الى الاستطلاع الاخير الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي اشار الى ان المواطنين غيروا من عاداتهم وسلوكهم في طريقة السلام والتجمع” وهذا يساعد ويعزز من اجراءات الوقاية والحماية من المرض”.

وردا على سؤال بشان استثناء البعثات الدبلوماسية من قرارات منع السفر اشار الى حاجة هذه البعثات للتنقل بشكل مستمر ولكن في نفس الوقت يتم اخضاعها للفحص في المطار ولا يتم استثناء اي شخص وحتى البعثات الدبلوماسية الاردنية القادمة يتم فحصها والتأكد من سلامتها.

ولفت الى انه سيتم نشر تعليمات للحجر الصحي المنزلي، مشيرا الى ان دولا فرضت عقوبات مشددة واجراءات صارمة تصل حد السجن في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.

–(بترا)