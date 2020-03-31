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العضايلة: الأمن يتابع مخالفين لتعهد الحجر المنزلي بعد مغادرتهم الفنادق

منذ ساعتين
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، إنه “تابعنا وللأسف بعض مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنين غادروا الحجر ولم يلتزموا بتعليمات الحجر المنزلي”.

وأضاف في إيجاز صحفي أن “الأجهزة الأمنية المعنية تتابع هؤلاء المخالفين، وستتم مساءلة كل شخص يخالف التعهد الذي التزم به عند خروجه من الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق، لأنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية وعرضوا صحة أسرهم والمقربين لهم للخطر”.

وأشار العضايلة إلى أنه “بالنسبة لطبيعة عمل المستشفيات الحكومية والعسكرية والخاصة خلال حظر التجول فتكون كما يلي: المراكز الصحية الحكومية يقتصر عملها على توزيع العلاج على المرضى من المواطنين وتنسيق إيصالها لمنازل من يعجز عن الوصول، أما العيادات والمختبرات الخاصة فهي مغلقة، ويستثنى من ذلك مراكز الإسعاف والطوارئ المرخصة”.

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