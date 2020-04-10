العضايلة: الأيام المقبلة حاسمة جدا في محاربة “كورونا” (فيديو)

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الجمعة، بهمّكم وتعاونكم، لمسنا اليوم التزاماً كبيراً بقرار حظر التجوّل الشامل، لذا نتوجّه بالشكر الجزيل لجميع المواطنين على ذلك.

وأكد العضايلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي مسجلا من المنزل على ضرورة استمرار الالتزام بتعليمات الحظر الشامل ليوم غد السبت، من أجل سلامتكم وصحّتكم؛ مع الإشارة إلى أنّ هذا القرار يُطبّق على الجميع، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونيّة، ويستثنى منه فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والعمّال والموظّفين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة.

كما أكد العضايلة على ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة، وهي أيّام حاسمة جدّاً في معركتنا مع هذا الوباء، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام.

وأضاف العضايلة أن اليوم، وبفضل تعاونكم، تمكّنت فرق التقصّي الوبائي من مواصلة عملها الضروري بكلّ كفاءة وفاعليّة، كما تمكّنت فرق التعقيم والتطهير من مواصلة عملها بشكل أكبر.

وبين العضايلة أن هناك عدد محدود من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل، تمّ التعامل معها من خلال نشامى القوّات المسلّحة الباسلة والأمن العام وفق أحكام القانون، مهيبا بالجميع التعاون مع القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، وأن نكون لهم عوناً وسنداً في هذه المحنة.

وشدد العضايلة على أن يكون طلب المساعدة عبر أرقام الطوارئ في الدفاع المدني لحالات الضرورة فقط، نظراً للكمّ الهائل من الاتصالات التي ترد إليها.